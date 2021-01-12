家好月圓︱曾連奪8獎成大贏家　夏雨、米雪齊封視帝視后超經典

李香琴日前（4/1）離世，終年88歲，無綫隨後決定將劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）於深宵時段重播以作悼念。而除了李香琴之外，劇中還有一大堆好戲之人，包括夏雨、李司棋、米雪、關菊英、楊怡以及陳豪等多不勝數。

由於《溏心風暴之家好月圓》雲集好戲之人，而且收視超高，當年劇集於年尾《萬千星輝頒獎典禮2008》中獲得包括「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「tvb.com人氣大獎」以及「時尚魅力大獎」等26項提名，最終奪得8個獎項，當中包括最佳劇集、視帝、視后、我最喜愛的電視男、女角色。

其實同一部劇的男、女主角能夠同時在頒獎禮中封視帝視后，《溏心風暴之家好月圓》的夏雨和米雪絕非第一人，亦非最後一次。單計日前舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2020》中，《踩過界II》的男女主角王浩信和蔡思貝就是最新出爐同劇視帝、后劇集。而自有「視帝」、「視后」的歷史以來，同劇男女主角齊封帝后的次數總共達9次之多，當中更有一對是「冧莊」連奪兩屆！

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