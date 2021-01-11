獨家｜前度「K小姐」爆ERROR保錡係偷食慣犯：喺蘭桂坊拖女仔上車

男子組合ERROR成員吳保錡（保錡）上周一（4日）被傳媒踢爆秘戀「宅男女神」張沛樂（沙律），不過他的正印Carrie火速表明自己毫不知情並控訴男友偷食，昨日（10日）Carrie更公開要求保錡在24小時內透過媒體公開道歉，保錡亦在6小時後承認自己處理感情未夠成熟，並向對方道歉。誰知事件一浪接一浪，今日（11日）再有名聲稱是保錡的前度女友K小姐向《香港01》爆料指，保錡不但是偷食慣犯，他當時與自己拍拖時更試過向她的好朋友埋手。

保錡應前女友Carrie要求 IG首度公開道歉：我承認處理唔夠成熟！

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替Carrie不值 要揭發保錡「渣男真面目」

K小姐表示自己是Carrie之前的保錡前女友，她表示當日見到Carrie慘「被分手」的報道之後非常替她不值，決定揭發保錡的「渣男真面目」，她接受《香港01》記者訪問時表示錡背住女友潛水偷食已經見怪不怪：「佢之前都係一個成日偷食講大話嘅人！我同佢好耐之前一齊，大約年半左右，一開始都好哋哋，之後臨尾嗰大半年佢長期都話要做嘢，一日只有1至2個message，但佢都會喺Instagram like人相拍story但就係唔覆機，一個禮拜總會有一次去飲酒，飲酒都會唔覆電話，第二日可能晏晝先會再覆機！」

K小姐與保錡的合照。（受訪者提供）

背住自己私下與好友調情：問我個朋友拎電話

最令K小姐不忿的是，有次發現保錡竟然背住自己私底下找她的好朋友，甚至有調情之嫌：「有一次佢（保錡）喺蘭桂坊飲酒見到我朋友，佢知係我朋友嚟，但就借啲意攞我做話題去同佢傾偈都算，事後佢問我個朋友拎電話，用Facebook Inbox又問佢住邊又打畀佢，到最尾我個朋友同我講佢（保錡）喺蘭桂坊摸佢，仲話呢條仔真係唔要得，好哋哋做咩問佢住邊？」K小姐又表示有次她的朋友見到保錡在蘭桂坊拖住另一個女仔上車，而當時她仍然與保錡拍拖，她馬上質問男友，但當時保錡表示只為工作拍攝：「到最後我扮哂嘢話有相影到佢，佢先話係佢朋友醉咗咁啱住大埔先一齊搭車返屋企！」

K小姐公開了自己與保錡的Wechat對話內容：

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她坦言自從知道保錡是「大話精」之後，再加上他對自己愈來愈冷淡而決定與對方分手。不過，兩人分手後保錡依然對自己窮追不捨，就算他當時已經與Carrie拍拖，但保錡仍然多次用假Instagram帳戶和Wechat帳戶，企圖避過女友視線向自己表明想開房的意願：「佢同緊Carrie一齊嘅時候間唔中都有搵我話出嚟食飯，我知佢係咩人所以我都冇理過佢。但佢仲要喺Wechat搵我，又話約出嚟想知近況，但當時又怕我話畀Carrie知佢就無疾而終。之後又打過畀我問我喺邊，話過嚟搵我開房相聚吓感情，後尾我唔肯佢就話『唔緊要，大把女畀我食！』雖然佢約我冇直接對話証明佢想開房，但如果有女朋友仲想搵前度出嚟食飯又會係咩心態？佢真係好狗公！」

《香港01》記者曾絡保錡，惟對方暫時未有回覆。

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