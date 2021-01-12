龔嘉欣為事業放棄做大馬少奶奶　前空姐爆料：原本可以嫁入豪門

自稱阿Sa的前國泰空姐轉型做Youtuber，開設YouTube Channel「Smart Travel」大爆航空界秘聞，另外Channel中最多人關注的是她爆明星私底下的一面。

Sa對張振朗冇好感。（香港01）

《萬千星輝頒獎典禮2020》在前天（10）晚上舉行，所有獎項都塵埃落定，Sa都有留意這項盛事，因此亦有拍片講到當天晚上得獎的藝人，其中一名是近年備受TVB力棒的張振朗，今年他奪「最受歡迎電視男角色」時候在台上說得獎感言，其中一句便是「我家人教導我一定要識尊重別人，別人先識尊重你」。Sa片中表示對張振朗沒有太大好感，她說有一位朋友經常到片場做臨時演員，Sa問到哪個人最「黑人憎」，得到的回答是張生，因為扮「大哥」，指他見高拜見低踩。

Sa大讚龔嘉欣實至名歸。（香港01）

另外鬧完張振朗之後，Sa大讚另一位演員龔嘉欣，坦言她得獎是實至名歸，因為覺得她在《殺手》中表現出色。最後Sa說曾經聽說馬來西亞一名空姐朋友透露龔嘉欣曾為事業放棄愛情，阿Sa說：「好多人都知龔嘉欣曾經佢有一個好錫佢嘅一個大馬有米男友，啲錢任佢用。但呢個傻女有少奶奶唔做，為咗演員呢份工放棄呢份愛情，聽大馬朋友講啲人已經收到晒佢哋嘅婚訊，原本真係可以嫁入豪門，但對自己演員職業好執著，放棄少奶奶呢份荀工。」

即看龔嘉欣靚相：

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