黃曉明禿頭look曝光震驚網民　為電影減磅暴瘦仲有乜犧牲？

內地一線男星黃曉明，一向以靚仔帥氣形象示人，但近日他在遊樂場拍外景，竟然被拍到中年禿頭M字額，令粉絲相當心痛，莫非連曉明男神都逃不出歲月洗禮，要變成禿頭大叔？不過真相很快已經被揭破，原來是電影《戴假髮的人》路透照，黃曉明只是為藝術犧牲，估計他並無髮線後移的煩惱。

黃曉明愈來愈靚仔，仿如逆齡回春。（黃曉明工作室微博）

黃曉明拍攝過多齣膾炙人口的劇集，由《大漢天子》、《神鵰俠侶》及《琅琊榜之風起長林》，雖然口碑不俗，卻因為經常要戴頭套，加上人到中年，髮際線難免受到影響，他在錄製綜藝節目《中餐廳》時，就被指頭頂髮質濃密有光澤，其他位置頭髮較為稀疏，被質疑經過後天處理，不過之後黃曉明頭髮確是愈來愈濃密，仿如逆齡回春。

黃曉明坐過山車禿頭look曝光，真係好驚嚇。（網上圖片）

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近日黃曉明的髮線成為熱搜，皆因他的禿頭照在網上瘋傳，穿上大褸的他，身形暴瘦，最驚嚇是前額禿了一大片，另一張在玩過山車的相更是見到地中海，男神形象徹底崩壞。幸好原來只是誤會，其實是黃曉明拍攝電影《戴假髮的人》路透照，演員到了某個層次，開始想挑戰自己，演出一些另類的角色，黃曉明之前已被導演要求減肥15kg，而他經過節食運動後，已減掉10kg，最讓人意想不到是片中竟然要演禿頭大叔，黃曉明今次唔靠靚仔，純演技發揮，讓人萬分期待。

下圖有黃曉明不同年代髮型變化：

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