家好月圓｜關菊英先係劇集歌天后　《天龍八部》主題曲唱勻全香港

李香琴日前（4/1）離世，終年88歲，無綫隨後決定將劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）於深宵時段重播以作悼念。而除了李香琴之外，劇中還有一大堆好戲之人，包括夏雨、李司棋、米雪、關菊英、楊怡以及陳豪等多不勝數。

而除了大量好戲之人，劇中亦有多位唱得之人，包括林峯、鍾嘉欣，以及一代劇集天后「菊姐」關菊英。提到菊姐，或許較年青的觀眾都會即時聯想到有「星夢一姐」之稱的菊梓喬（HANA），事關HANA為TVB多部劇集獻唱主題曲、插曲、片尾曲，當中最受歡迎的《使徒行者2》片尾曲《忘記我自己》更成為TVB劇集主題曲的YouTube點擊率冠軍，MV的觀看次數已經超過1620萬。不過作為7、80年代劇集主題曲天后的「菊姐」，成績亦不比較後輩遜色！

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其實「菊姐」曾經為劇集獻唱了60首歌（包含主題曲、插曲、片尾曲），當中亦不乏經典！「菊姐」在1972年時候出道，當時候只有14歲的關菊英憑著參加歌唱比賽因而進入娛樂圈，之後不斷登台走埠，至1974年為劇集《楊乃武與小白菜》唱主題曲而人氣急升。到1982年，「菊姐」與關正傑合唱《天龍八部之六脈神劍》主題曲《倆忘煙水裡》更加是經典中的經典，而「菊姐」更因而在「1982十大中文金曲頒獎音樂會」中奪下「金曲獎」和「金曲新人獎」。雖然「菊姐」在2007年為《溏心風暴》唱的主題曲《講不出聲》非常有話題性，但《倆忘煙水裡》在YouTube的受歡迎程度 卻遠超《講不出聲》，《倆忘煙水裡》的歌曲片段至今已逾440萬人收看。

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