Headspace冥想指南︱真人版奇異博士？　喪親後學佛靠冥想救世人

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的超級英雄電影《奇異博士》（Doctor Strange）在2016年上映人氣席捲全球，他在戲中飾演的天才醫生，因車禍廢了雙手神經，在不能再執刀兼自尊心大受打擊下，決定前往喜馬拉雅山尋求治癒，並遇上古一法師而成為奇異博士。而這麼勵志的故事，同樣發生在現實世界，他就是「Headspace」創立人Andy Puddicombe。

Headspace冥想指南｜記者實測睡前10分鐘練習 輕鬆入睡冇難度？

《Headspace 冥想指南》適合大家放鬆心情，以冥想去展開減壓健腦。（Netflix）

Andy Puddicombe於2010年創立了冥想公司Headspace，近年更推出應用程式，在全球下載超過6500萬次，而每年營業額更高達1億美元（約7.8億港元）。不過萬事起頭難，Andy亦不是贏在起跑線，年輕時在短時間內經歷痛失眾多親友的痛苦，在悲痛之下放棄學業，遠赴喜馬拉雅山皈依佛教學習冥想，從此活出不一樣的人生。

Andy Puddicombe因經歷創傷後成為僧人，變成冥想導師後創立了全球爆紅的應用程式「Headspace」。（Getty Images）

據BBC報道，Andy在22歲那年與好友們在倫敦的酒吧外，一名酒駕司機突然駕車撞上行人路，兩位好友當場慘死。數月後，繼姐在單車事故中喪生，前女友在手術期間離世，令Andy在心灰意冷和萬分悲痛下決定放棄體育學位，前往喜馬拉雅山皈依佛教學習冥想，來改變人生。在訪問中，Andy表示在求佛的10年過程中完全改變了人生觀，透過每天冥想16小時終於覺悟人生，並明白個人成就不如帶給別人快樂重要。

Andy於2005年回到英國後開始創立冥想公司，可惜當時全球還未興起冥想，最終他透過教導專業人士如何運用冥想來解決日常生活的疑難雜症，並跟客人Richard Pierson一同推出應用程式「Headspace」，終於打響名堂。而Headspace主要以聲音導航，引導用戶學習及了解冥想，讓大家能在高壓的生活中平靜思緒和治療疲憊的心靈，並放空腦袋。

另外，Headspace亦跟Netflix指作了動畫影集《Headspace 冥想指南》，以冥想去展開減壓健腦的旅程，有不少劇迷都大讚影集為生活帶來的很大變化，有興趣的話，不妨嘗試收看學習冥想，除了可以減壓、控制焦慮、降血壓及改善睡眠之餘，更能提升記憶力、加強專注力和增強自我意識。