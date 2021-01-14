聲夢傳奇｜林沚羿父係《無間道》迪路　曾獲金像金馬最佳動作指導

無綫以全民投票方式舉辦的歌唱選秀節目《聲夢傳奇2021》經已開鑼，15名參賽者日前在電視城上堂學唱歌。現年20歲的林沚羿（Venus）是其中一位參賽者，憑住甜美樣子惹起關注。Venus在英國留學，她的父親林迪安曾擔任荷里活電影《蜘蛛俠2》的武術指導，當年只得3歲的她因為跟爸媽到片場，其可愛樣子即被導演看中，讓她飾演被蜘蛛俠拯救的小孩，與荷里活男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）合作，可謂相當厲害。

Venus今年20歲。(林沚羿ig)

Venus對演藝行業充滿了興趣，她爸爸林迪安除了是香港著名武術指導之外，亦是演員以及副導演/ 助理導演，有參與過不少電影的演出，包括曾於《無間道》入面飾演迪比亞路 (迪路) ，是韓琛 (曾志偉飾) 的得力手下，後來被警察槍殺身亡。戲中傻強教迪路如何分辨誰是警察的一幕，這一段應該好多香港人都識得背出來。

呢幕真係好經典。(電影截圖)

林迪安也是《無間道》的武術指導，其中電梯夾手、劉德華梁朝偉天台對決、曾志偉橫掃盒飯等經典的動作設計，都是出於他之手。他更憑藉這部作品，獲得了金像、金馬的雙料「最佳動作指導」，演藝生涯更是8次奪得這兩大頒獎典禮的「最佳動作指導」，成績驕人。Venus絕對是遺傳了爸爸的演藝細胞，她對於今次參賽信心十足，2、3歲已開始學唱歌的她，小學3年級就參加校內合唱團，自覺有唱歌天分。

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