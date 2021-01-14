出爐視后蔡思貝傳做第四者　疑被年輕才俊狂追狠撇胡鴻鈞

現年29歲的蔡思貝（Sisley）早前憑《踩過界II》飾演的趙正妹一角奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女主角」，首奪視后就已經引來網民爭議，但一波未平一波又起，今日（14/1）又再有傳媒指她被年輕才俊瘋狂追求，據知該名才俊已有家室，之前更一度有報道稱是有「嫩版朱茵」之稱羅彩玲（Vivian）的男朋友，Sisley陷第四者疑雲。

首次奪「最佳女主角」。（香港01）

蔡思貝曾與胡鴻鈞多次傳出過緋聞，至今亦一直否認，並以好友相稱。據報道稱，自從Sisley被年輕才俊採取追求攻勢之後，就與胡鴻鈞分手。而報道又指，Sisley與該名才俊是因去年拍攝金飾廣告撻着，隨後才俊採取銀彈攻勢，不單止又送名牌示好，傳聞台慶當晚，Sisley亦是乘坐該名才俊的座駕離開返家。

點擊睇返Sisley去年為金業廣告出席宣傳活動的相片：

蔡思貝化身一日「拜金女」 疫下接廣告獲開心價酬勞

就有關傳聞，蔡思貝回覆《香港01》記者時否認男方管接送：「之前有報道說我借胡鴻鈞家姐的車，他看到後就問我需不需要相熟司機的contact，因為這樣有時做嘢會方便一點，所以我有時做嘢就找這個司機，每次用完都有計返當天的錢給他，所以沒什麼特別。」

睇埋蔡思貝靚相：

+ 44 + 44 + 44

據知該名才俊早除了經常在社交網站炫富，不時就分享百萬名錶、名酒、跑車以及銀紙之外，還早有家室，更曾被指與Vivian展開婚外情。不過，Vivian就此一直否認做小三，亦堅稱自己沒有介入別人家庭，男友亦沒有結過婚。

睇埋羅彩玲靚相：

「嫩版朱茵」羅彩玲傳被人夫包養生活富貴 住豪宅曬5卡巨鑽炫富