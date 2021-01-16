隋棠零P圖素顏自拍賀自家品牌3周年　近鏡臉紋雀斑現晒形仍自信？

台灣女星隋棠和老公Tony結婚後，生下大仔Max、囡囡Lucy，以及細仔Olie，成為幸福的三寶媽後，她也經常透過社群網站分享生活點滴，她近日就大方PO自己的無濾鏡素顏自拍，完美的好氣色和膚質令人驚艷不已。

隋棠2018年自創服裝品牌SUITANGTANG，如今迎來三周年，她開心地表示：「STT今天3歲了！很感謝大家一直支持著我們。」她坦言創立品牌後的這一路並不總是平順，但充滿了理想與目標，她也為每一天感恩，更非常感謝團隊的努力。

隋棠熱愛戶外運動與旅遊，素顏仍可看出保養得宜，一身微小麥色的肌膚形象健康：

而隋棠更PO出無濾鏡的自拍照，以素顏狀態入鏡，只見她卸掉濃妝後，眉毛依然相當濃密，眼睛明亮有神，更沒有絲毫黑眼圈和皺紋，膚質光滑透亮，氣色也相當紅潤，更大方露出臉上的雀斑。

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事實上，隋棠素顏令人驚艷之外，她的完美身材更是讓人稱羨，她透露常會跟老公Tony一起在健身房度過，「一周一定會擠出3天，每次1.5小時，而且持之以恆從來沒有鬆懈。」運動時，她習慣先拉筋熱身40分鐘，跑步或踩腳踏車在這段時間完成，剩下的50分鐘留給重訓，這種運動順序有助於提升燃脂效果。

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