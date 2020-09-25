隋棠分享教養原則：許吵架不許打交　鼓勵孩子自行處理糾紛學道歉

過去幾個月隋棠帶着一家人長住恆春半島，在當地學校巡迴進行兒童性侵害防治。而早前她回到台北出席 Chicco 品牌代言及新品上市記者會，她以一襲貼身亮片、開高衩禮服亮相，辣翻全場。現場隋棠除了分享近況、談及三個孩子的趣事和教養，她也公開表示：「想要第四個孩子！」

隋棠一家的溫馨時刻，點擊圖片↓↓↓：

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隋棠想要第四個孩子？！

目前已經有Max、Lucy、Ollie三個寶寶的隋棠，活動上竟透露自己還想要第四個小孩讓人驚訝！但她隨即解釋「是毛小孩啦！」原來隋棠希望申請導盲犬寄養家庭，但因愛狗的Tony 哥沒辦法想像照顧幾個月的毛小孩在有了感情後卻要離開家，回到協會接受專業訓練，不僅自己難割捨，對小孩來說這也是讓人傷心的離別，因此夫妻倆還得再討論。

隋棠：「當爸媽就是耐心的修行」

家有三寶絕對不容易，尤其Max 和Lucy 年齡相近又到了愛吵架的年紀，隋棠透露一般來說都是柔性勸說「讓他們練習自己吵架，自己解決事情。」當有紛爭時，她和Tony 哥也決不會要求「大的要讓小的」，隋棠表示：「就連我們是大人，我們是你的爸爸媽媽，我們都有可能做錯事情。做錯事情不是多嚴重的事，只要你不要重蹈覆徹，學會真誠道歉，這比較重要。」而若Max 和Lucy 吵到有打架，她也會嚴肅警告：「家人絕對不動手，再生氣也是用溝通的，不能用肢體。」但別奢望講一次、兩次孩子們就會改變，「小孩子其實就是慢慢講，一直灌輸他們正確觀念，就是要很有耐心，我覺得當爸媽就是耐心的修行。」

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Lucy 剪掉32公分長髮做愛心！

日前隋棠在臉書上分享Lucy 剪髮的照片，她透露這是女兒出生至今三歲四個月首次剪頭髮。原來Tony 哥是個長髮控，不僅希望老婆長髮，就連女兒最好也是長髮公主。但Lucy 某次看到新聞裏小孩因生病頭髮掉光，加上隋棠的循循善誘，小小公主馬上說自己也要把頭髮捐出去。

隨着Max 和Lucy 準備上學，隋棠也將回到台北，但她仍會繼續繼續做兒童性侵防治，「我在哪就做到哪。」問她這段期間小孩有沒有讓人感動的改變，隋棠說：「在大自然裏跑跳的小孩心胸很開闊。他們會很早認知到大自然的偉大、該珍惜的以及可怕的地方，我覺得這是在都市比較難學習到的。」

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