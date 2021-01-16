《我的超豪男友》真人版　新加坡頂級富豪逾3萬呎豪宅似博物館

荷里活電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）帶大家走進亞洲超級富豪的世界，而現實中的亞洲富豪的生活可能比電影更加離地，擁有世上最多Hermès手袋的新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎），早前帶大家參觀了她女兒朋友的豪宅，面積約34,000平方呎，屋內擺滿名貴收藏品，儼如一間博物館！

Jamie Chua（蔡欣穎）擁有很多的名牌手袋。(蔡欣穎IG)

這間豪宅共有四層，價值6300萬坡幣（港元約3.5億），屋主是一位收藏家，豪宅內的500件收藏品，儼如一間私人博物館，令人大開眼界。收藏品包括大量罕有藝術品、佛像、大量紫砂茶壺、國畫以及名貴茶磚等等。

當中有兩個罕見的大型象牙雕塑，以《西遊記》為題，全球只有四個，造工非常精緻，而屋主同時擁有兩個，蔡欣穎笑言要是自己不小心碰跌骨雕上的一朵花，可能要賣身才夠賠錢。另外還有一個明朝的渾天儀、兩座重達15噸的石獅子，棲息在這座龐大住宅的游泳池附近的平台上，非常大器。

除了令人咋舌的收藏品，屋主一家熱愛茶藝，除了一間茶室，另外還有一間大房專門存放千年茶磚，幾乎放滿一整幅牆，每磚價值由幾千到數萬坡幣不等。

全球僅有四件的大型象牙雕塑，屋主私人擁有兩件（影片截圖）

點擊圖片，看這間像博物館一樣的豪宅，一探亞洲超級富豪的居所：

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蔡欣穎女兒的朋友Chun Kai是屋主的兒子，外型高大青靚白淨，網民留言指他是現實中的Nick Young（《我的超豪男友》中的男主角），紛紛問他是否單身，對他非常有興趣。屋主Raymond Ng，是當地一間房地產公司董事。在土地稀缺的新加坡， 80%人口居住在公共住房中，而這種豪華私人居所中只有大約2500個，絕對屬於當地的頂層階級人士。

蔡欣穎本身的生活已經極盡奢華，點擊圖片：

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34,000呎是什麼概念？陳奕迅位於壽臣山的豪宅實用面積約為3,238呎，謝安琪比華利山豪宅約為4000呎，前港姐亞軍吳婉芳夫家位於大坑的8層獨立屋約為2萬呎，34,000呎比一眾名人的豪宅都要大上兩至十倍。