張振朗爆兩位得獎女藝人獨愛左邊面：我經常要讓出左邊畀佢哋

娛樂圈靠「食相頭」靚仔靚女藝人多不勝數，生得樣靚有著數就係人都知。但如果自認冇古天樂金泰希咁靚仔靚女都唔緊要，只要每個知道自己邊忽面「上鏡零死角」，拍出最佳效果，就能戰無不勝深得觀眾緣。

Hana話咁樣影會靚啲！（資料圖片）

就好似星夢一姐菊梓喬（Hana)咁，直言最愛自己右邊面：「因為我左邊面好蠢同埋好肥，而右邊面就好瘦嘅。我發覺可能係我天生頭骨有問題，亦可能係細個嘅時候長時間瞓死一邊，造成大細面。兩邊面大小相差好遠，所以我拍咁耐MV，導演都話只可以拍我正面同右邊面，因為左邊面完全係第二個人嚟。」Hana續說：「如果要同朋友影合照，我會避免露左邊面，只會露正面同右邊面。」

周嘉洛最愛自己左邊面。(資料圖片)

而在無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「金城安」的周嘉洛，直言獨愛自己左邊面，「因為面形比較細同均稱，同時控制面部肌肉比較容易隨心。但右邊面由細到大，培養情緒肌肉嘅控制係弱啲，所以一路以來我都係克服緊。同時我又發現右邊面嘅咀嚼肌比較發達，所以上鏡時就會顯得腫少少，而左邊面上鏡嘅時輪廓會分明啲同靚啲。」嘉洛又謂：「如果唔係工作需要，係私影照一定要為靚而影啦，當然要就到最靚為止。你可以睇我Ig，好多都係影左邊面嘅！」

張振朗原本鍾情自己左邊面，但因為遷就女藝員,所以現在練到右邊臉都覺得沒有問題。

除了周嘉洛、菊梓喬外，原來張振朗亦覺得自己左邊面特別上鏡，不過近年練到兩邊面都沒有所謂，因為他要讓給女演員，而其中一位更是出爐視后蔡思貝，他說：「呢個問題我好想講，以前我成日覺得自己左邊面好啲，同完蔡思貝、賴慰玲拍劇之後呢，佢兩個都係左邊面，我經常性要讓出左邊面畀佢哋，我就用右邊面望住嗰cam，到而家我已經練到覺得自己兩邊面都冇問題喇….」張振朗甘願為對手「犧牲」，蔡思貝、賴慰玲要請返佢食飯喎。

同場加映:每週你看不到的藝人活動

疫情影響下，娛樂圈藝人活動減少，一星期大約7至8個活動，除了訪問外，在活動上亦看到藝人鏡頭以外的一面，每週為讀者搜集，令大家更認識他們。過去一週重點當是然陳自瑤、王浩信在頒獎禮上的互動，事後大家見到陳自瑤訪問中對答如流，其實私下亦希望傳媒高枱貴手，可以點擊以下圖輯，就可對陳自瑤的心情略知一二。

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周嘉洛IG真係勁多左邊面靚相。