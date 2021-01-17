行行有好景︱黎在山馬琛沂袁思行　最美女主播邊個最吸引？

無綫（TVB）專題節目《行行有好景》由主播們輪流帶大家尋覓香港美景，沿途有行山專家分享經驗及資訊，讓觀眾享受靚景之餘亦可以長知識。之不過網民的焦點就集中在三位靚女主播身上，平時她們都是穿上行政人員套裝在主播台報新聞，今次她們就換上輕便行山Look遊走美景，給觀眾截然不同的感覺。三位主播各有特色，現在逐一為大家介紹。

現年26歲的黎在山有「最美女主播」之稱。（網上圖片）

「最美女主播」黎在山

現年26歲的黎在山有「最美女主播」之稱，她於2018年11月加入TVB，短短兩年已升職為無綫新聞台高級主播。據指她入行前曾是模特兒，是首位模特兒女主播，身高達180cm的她不單只擁有無敵長腿更有九頭身，不過一直以來甚少看到她的全身照片。

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今次擔任行山節目主持的黎在山罕有以淡妝示人，而且多了一份跳脫活潑的感覺，與直播室的她有明顯分別，令觀眾耳目一新之餘亦令她再度人氣急升。

「運動型女神」袁思行

現年23歲的袁思行去年畢業於香港大學新聞系，2019年暑假期間在TVB做實習記者，同年年底轉做兼職主播，再於去年大學畢業後轉為全職主播。她讀書時是一名游泳健將並擅長游蛙式，曾參加「全港運動會」游泳比賽。

外表仙氣甜美的袁思行被網民捧為新上位的新聞小花，不過她為人低調，社交平台Facebook、Instagram的帳號均不對外公開。今次主持行山節目，她換上輕便衣着兼紮起頭髮，又在鏡頭前大玩自拍，風格比平時更活潑帶給觀眾全新感覺，「運動型女神」絕對當之無愧。

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「山系女神」馬琛沂

現年23歲的馬琛沂畢業於香港樹仁大學新聞系，2018年加入TVB做兼職主播，2019年畢業後轉為全職主播。馬琛沂為人同樣低調甚少公開生活照，她於《行行有好景》中走落濕地農田，挑戰收割稻草又立即試食米粒，食相非常可愛獲網民力捧為新一代「山系女神」。