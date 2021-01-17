無綫前員工四出問女星借錢林夏薇成受害者　導演被拖13萬報警求助

無綫導演Eddie Cheung日前於社交網上爆料，指一位人稱「Simon」的TVBI前經理，自2009年開始問他借錢，至今已借了13萬但對方仍未還錢。他於前晚（15日）已到警署報案，更呼籲其他有借過錢給Simon的「受害人」盡快報警。據悉這位Simon於無綫任職多年，主要處理海外事務，包括藝人外地宣傳及登台的工作，經常會以不同藉口問台前幕後的同事借錢，由幾千到幾萬，又喜歡向有錢女星埋手，貪她們容易心軟。

Eddie出post。(網上圖片)

Eddie接受傳媒訪時表示自己於2009年在TVBI任職office boy時，因為心軟，竟為對方向財務公司借錢，結果欠債累累，更被家人埋怨，最後要打幾份工才能還清。他指對方一直無賴拖數，說若然中了六合彩便會還錢。日前他於社交平台見到Simon自稱WhatsApp被入侵，覺得對方可能又想出來「搵食」，擔心再有無辜者上當，於是決定公開對方惡行。

莊思明表示Simon有問過她借錢。(莊思明ig)

Eddie出post後，不少圈中人都有留言表示也有借過錢給Simon，有位攝影師留言：「我幾千蚊都爭成差唔多10年……我有個朋友都畀佢借咗5皮。」而孫慧雪就替Eddie感到不值：「好嬲呀！成十幾萬，希望你追得番！」據悉受除了Eddie外，Simon也曾向林夏薇 (Rosina) 、唐詩詠、陳敏之、莊思明以及黃祥興等借錢，認為他們有頭有面不會追數。

孫慧雪替Eddie不值。(孫慧雪ig)

Rosina接受《香港01》訪問時就坦言自己於去年10月有借過3000元給Simon，對方以傳短訊問她借錢，Rosina說：「其實我同佢從來冇聯絡、唔熟，只係平時喺公司見到點吓頭。當時佢借3000，佢話要醫藥費，隻狗有事，講到咁困難，我咪借畀佢，跟住佢再問我借2,000蚊，我就冇再借喇！」雖然Rosina不認識對方，但當時心軟之下還是叫秘書過數給對方。豈料不足1小時，對方竟再問她借多2,000元，合共5,000元，令她頓時覺得有可疑，便沒有再借，而對方至今仍未還錢。另外，莊思明亦透露Simon問過她借數萬元，不過她的資金拿去投資了所以沒有借。

林夏薇是受害人之一。(林夏薇ig)

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