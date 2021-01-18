家好月圓｜夏雨64歲做男一奪視帝　盤點10套六十歲以上演員擔正劇

《溏心風暴之家好月圓》（2008）近日於深宵時段重播，除了讓觀眾重溫當年經典之外，亦是悼念日前於日前（4/1）離世的李香琴。

《溏心風暴之家好月圓》由李司棋、夏 雨、米 雪、關菊英等一眾資深演員主演，此劇當年無論收視和口碑都非常好，除了創下TVB歷來平均收視劇集第二高（35.7點）的佳績之外，亦造就了不少話題，而主演夏雨更於年尾《萬千星輝頒獎典禮2008》奪下視帝寶座。

睇埋《溏心風暴之家好月圓》當年拎咗咩獎：

其實當年夏雨以64歲之齡擔任劇集男一，屬TVB劇集極罕見的情形。在過去幾十年間，無綫拍攝了無數劇集，當中9成以上都是「中小生」的演員擔正，60歲以上的演員極其量都能會飾演配角，甚少擔正，例外的要算上1994年處境劇《開心華之里》找來當年61歲的胡楓作為主角。而今次《家好月圓》獲得空前成功，亦為TVB開闢了一條拍劇新路向，較以前更樂於找60歲以上的資深演員擔綱演出。

睇睇到底有咩劇由60歲以上資深演員擔綱演出：

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同場加映：家好月圓︱曾連奪8獎成大贏家 夏雨、米雪齊封視帝視后超經典

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點擊以下圖輯重溫邊9套劇咁威水：