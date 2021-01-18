黎姿曬老公親筆卡片賀結婚12周年：謝謝您的愛護和陪伴

黎姿在2008年跟嫁給東方日報創辦人馬惜如之子馬廷強，馬廷強其後離職自己創業，開設寶貴實業有限公司和港匯控股有限公司等六家香港公司，涉足投資、醫療和慈善事業，身家過億。黎姿結婚後，努力發展自己的事業，現在更有「最美CEO」之稱，不是只靠老公。（IG：@gigilai_official）

49歲嘅馬黎珈而（前名黎姿），當年正值事業高峰急流勇退，宣布退出娛樂圈，隨即同大佢15歲嘅富商馬廷強結婚，呢日Gigi喺IG貼出二人手拖 嘅相慶祝結婚12周年。

馬黎珈而（前名黎姿）婚後誕下3個囡囡。（IG：@gigilai_official）

有傳當年馬廷強光鍥而不捨花咗6年時間追求Gigi，而兩人交往了足足7年才結婚，婚後誕下3個囡囡，雖然Gigi甚少貼出夫婦合照，但字裡行間都感受到佢地嘅甜蜜。結婚12周年，馬生親手為太太Gigi撰寫「my one and only」卡片，送上粉紅色花束，相當浪漫。

馬廷強親手為太太馬黎珈而（前名黎姿）撰寫卡片慶祝結婚12周年。（IG：@gigilai_official）

Gigi分享二人相處之道：「我認為最重要是「真」。要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容大家的不足，互相扶持。不介意在對方面前做最真實的自己，是倆個人相處最佳的狀態。結婚誓詞中一生一世的承諾，是要無條件接納對方獨有的一切。愛情不只是一剎那的感覺，需要雙方用心經營，細水長流的愛情是我所追求的。12年轉眼過去，謝謝您的愛護和陪伴，讓我能夠用最自在的步伐一路成長。我相信未來還有很多精彩的，等著我們一起手牽手去發掘！Happy Anniversary to you & me」