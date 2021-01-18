【燕雲台】唐嫣15年前孖辮村姑造型曝光　以前皮膚更加白滑吹彈

內地劇《燕雲台》熱播，由唐嫣、佘詩曼主演，在無綫播出時再次掀起煲劇熱潮，近日女主角唐嫣15年前仍然在學所拍的電視劇，突然重新出土，該套劇集叫做《姑也瘋狂》，而網上流出的片段，見到唐嫣紮著孖辮，外貌青澀，而且跟現在的樣子相差不大，證明唐嫣保養得宜外，亦是百分百純天然美女。

37歲的唐嫣要演出少女，毫無違和感。（劇照）

唐嫣在《燕雲台》飾演遼國皇后蕭燕燕，角色由年青演到老年，拍攝時有孕的唐嫣，仍然少女味滿瀉，毫無違和感。其實37歲的唐嫣雖然已為人母，但保養甚佳，皮膚滑溜，加上水汪汪大眼睛，確是天生麗質。近日網上瘋傳她2005年首套拍攝的電視劇《村姑也瘋狂》片段，當時她仍在就讀中央戲劇學院，比起2006年播出的電視劇《風滿樓》還要早。

唐嫣讀書時拍攝的《村姑也瘋狂》。（網上圖片）

下圖有唐嫣15年前村姑look：

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唐嫣在該套出土劇之中，飾演在西部大山生活的少女，誤打誤撞參加了「美麗村姑」選舉，最後奪得冠軍。當年的唐嫣梳著孖辮，笑容天真甜美，而跟現在比較，外貌變化不大，可謂十年如一日，亦證明唐嫣是純天然美女。其實該劇在2015年曾改名以《女神養成日記》播出，只是沒有太多人留意，現時《燕雲台》熱播，讓唐嫣的陳年舊劇再次出土，令人始料未及。

同場加映蘇皓兒行山美圖：