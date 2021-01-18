66歲金輪法王張雷逆齡回春　健碩身材媲美健美先生

本港特技演員青黃不接，為了打破這個局面，早前錢嘉樂拍攝網上短片《武林寶庫》，召集了一班著名特技演員，包括劉允、徐忠信、吳育樞等，而最新一集是張雷，他就是在劉德華版《神鵰俠侶》的金輪法王，現時66歲的他，多年習武保持著鋼條身材，動作靈活，近年多在大馬、內地工作，間中回港拍劇。

張雷最為人熟悉的角色，是《神鵰俠侶》的金輪法王。（武林寶庫影片截圖）

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張雷是本港著名特技演員，入行40多年，現時是香港動作特技演員工會副會長，錢嘉樂拍片呼籲年青人加入特技演員行列，張雷當然鼎力支持，片中他還親自示範了幾招八段錦的招式，雖然已經66歲，但他沒有半點老態，身手靈活，而且身材結實，fit過不少後生仔。

張雷是本港著名特技演員。（武林寶庫影片截圖）

張雷父親是洪拳師傅，所以張雷自少習得一身好武藝，曾於灣仔開設武館，1970年入行當武術指導，至1975年加入無綫並拍攝了《C.I.D.》，同時擔任多齣電視劇的特技人，至90年代跟17名武師成立「神風特技隊」，最為人熟悉的是電影《最佳拍檔》的特技畫面。張雷經常亮相幕前，作品有《天龍八部》、《射鵰英雄傳》，而《神鵰俠侶》中的金輪法王，更讓觀眾留下深刻印象，現時他多在大馬和內地登台。

同場加映傅嘉莉泳裝靚相：