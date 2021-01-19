鄭欣宜同父異母妹生活多姿多彩　愛與友人開船P

由網民分享嘅照片所見，欣宜妹妹鄭詠恩生活非常多姿多彩。(IG圖片)

鄭欣宜（Joyce）早前上載與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）嘅合照，引起唔少網民討論，事關欣宜過往甚少提及Winnie，有指早年Winnie極為抗拒自己嘅名字與欣宜扯埋一齊，甚至有指二人關係屬於面和心不和，不過欣宜與Winnie關係近年已緩和，除一齊為秋官慶祝生日又之外，又試過一齊睇騷。Winnie早年被指與已婚上司有曖昧時，欣宜亦有為妹妹護航。

限聚令都阻唔到Winnie喺萬聖節狂歡。(IG圖片)

近日有網民喺討論區分享其生活照，只見Winnie似乎擁有港女唔怕凍嘅特質，大部分時間唔係露腰就係小背心、吊帶裙上陣，最緊要就係夠清涼！而曾在英國留學嘅佢，似乎非常重視聖誕節以及萬聖節，喺限聚令之下依然與朋友開P。

似乎好鍾意船P。(IG圖片)

Winnie早年曾被指與林建名林孝信約會，又曾被影到一晚內密會兩性友人，在英國讀書時，更曾被傳媒爆試過連環咀16男，豪放行為令父母甚為激氣。

欣宜早前上載同Winnie合照後，引來不少關注。（ig圖片)

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