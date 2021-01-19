璀璨帝國｜頂級貴婦嫁宋朝第24代後人　揮霍炫富生活被網民嘲冇腦

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-19 13:00

電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）於2018年上映Hit爆全球，電影帶大家走進亞洲超級富豪的世界，而現實中亞洲富豪名媛的生活比電影更加誇張。剛上架的真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire）就揭開這些生活在美國洛杉磯亞洲名媛如何炫富，還有如何為名氣而鬥個你死我活，離地得來又Juicy。

《璀璨帝國》（Bling Empire）已在Netflix上架。（Netflix）

有《我的超豪男友》真人版之稱的《璀璨帝國》，紀錄洛杉磯一群超級有錢的亞裔與亞裔美國富豪如何生活，他們由朝到晚不是忙著開奢華派對，就是浪擲千金瘋狂購物。節目中的主角之一包括台裔頂級貴婦Christine Chiu，如何周旋於政商名流圈，更協助荷里活明星御用整容醫生老公Gabriel登上事業巔峰。節目播出後，其極奢華的生活火速成為劇迷和網民討論的熱話。

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名媛Christine在節目開首就透露，老公Gabriel是宋朝第24代後人，如果皇帝制度還存在的話，Gabriel就是皇位繼承人，而兒子就是小太子。Christine在台灣出世，後來跟家人移居美國，並畢業於佩柏戴恩大學（Pepperdine University）國際貿易學系，並於23歲嫁給Gabriel。兩人在比華利山開設整形外科診所，專門為荷里活明星、名人、政商名流提供整形服務。由於Christine出色的行銷和公關技巧，除了飛黃騰達，更成功擠身名流，連查理斯王子都是兩夫婦的好友。

為搞派對 在比華利山封街

頂級貴婦的炫富生活絕對是難以想像，Christine出入都會有保鑣陪同，去旅行就會乘搭私人飛機。為了搞新年派對，而封了比華利山整條羅迪歐大道（Rodeo Drive），非常誇張！不過有錢人的思想卻離地得令人無語，Christine跟好友Kane一同去到意大利電單車名牌Ducati專門店選購電單車，原因是Christine自言為地震、火災、核武等，更擔憂發生世界末日時，電影中的車輛會發生大擠塞：「所以我需要一輛電單車，我需要可以到達私人飛機的東西！」當Kane反問Christine是否懂得駕駛電單車，她竟然說：「吓？唔係好似單車咁咩？」

這番言論一出，有不少網民都表示Christine雖然是超級名媛，任何名牌都唾手可得，但智商這回事並不是每個人都擁有，更嘲笑她「冇腦」、「常識並不是那麼普遍」、「係咪睇得太多災難片？」更有網民表示如果連電單車牌都沒有，買價值30萬港元起跳的電單車根本沒有任何作用。

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