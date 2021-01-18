00後網紅拍片騷整容級化妝獲350萬點擊　素顏極大分別自嘲似大媽

化妝是一門學問，更可以是一門藝術。網上有不少人都會拍片教人化妝，或者教化明星仿妝，內地一位00後，因為一條教化妝片爆紅，在視頻網站bilibili一段教化藝人鞠婧禕仿妝的片段而得到近350萬的累積點擊次數，非常誇張。而她自己本人也在標題形容為「不動刀！整容級變美」，不介意展現自己妝前的樣子，網民紛紛對她表示佩服，更有人直說像是妝前妝後換掉了整個人一樣！

「小桑菜奈」的化妝片在網絡上爆紅。（微博圖片@小桑菜奈）

她是一位00後。（微博圖片@小桑菜奈）

這位網紅網名叫「小桑菜奈」，根據她微博的資料顯示，她今年只有20歲，來自浙江杭州。她早在2019年開始在bilibili拍片教化妝，不過點擊率不算太高，直至上月底發布了一段名為「普通人化鞠婧禕的妝會怎樣？驚艷到了」的片段後，人氣急升，妝前妝後的樣子也成為了網絡熱話。影片得到了347.7萬次播放，1.1萬個彈幕，排名為全站排行榜最高的第26名，非常厲害。

鞠婧禕（左）和「小桑菜奈」（右）。（bilibili影片截圖@小桑菜奈）

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「小桑菜奈」的風格直率搞笑，又會自嘲一番，吸引很多觀眾收看。在拍「鞠婧禕仿妝」的片段中，她一開始就笑言︰「我的髮際線是假的，我的頭髮是假的，但我的美麗是真的。」她從化妝、髮型、衣着，甚至是拍照技巧都一一學足鞠婧禕，令人不得不佩服。最重要的是，她素顏時，是單眼皮，沒什麼眉毛，嘴唇厚厚的，就是一個普通人的樣子，不過化完妝後簡直是脫胎換骨一樣，令人驚豔，且也有七成似有「4000年一遇美女」之稱的新生代女神鞠婧禕。

「小桑菜奈」化了Lisa@BLACKPINK的仿妝。（bilibili影片截圖@小桑菜奈）

「小桑菜奈」的片段吸引大量人觀看，網民留言︰「禁止中途換人！」、「我是第一次見博主妝前妝後簡直像換了一個頭」、「太嚇人了，這哪是化妝，這是直接換了個頭呀！」、「找女朋友要帶化妝水」、「桑姐每次都妝容真的都一絕啊」、「這就是傳說中的易容術」等等。而在「小桑菜奈」一炮而紅後，她之後貼的化妝片條條輕鬆過百萬點擊率，最新一條片就模仿內地氣質女神倪妮的妝容，而其實她早前也拍過人間芭比Lisa@BLACKPINK的仿妝和小松菜奈的「厭世妝」等，可以說是化妝技術高超！

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