家好月圓｜邊個係TVB嗌交王？　潑婦李香琴關菊英唔及鄧萃雯高章

《溏心風暴之家好月圓》（2008）近日於深宵時段重播，除了讓觀眾重溫當年經典之外，亦是悼念日前於日前（4/1）離世的李香琴。

雖然李香琴拍攝《家好月圓》時已經76歲，但她仍然中氣十足！（截圖）

《家好月圓》最重要的戲碼，必定是幾乎每集都出現的鬧交劇情！而且鬧交戲份多到在劇集的「Wiki」需要以一項「每集內主要對立人物及節慶」作為記錄，非常誇張。然而，《家好月圓》的嗌交戲雖然頻繁，但卻看得觀眾津津樂道，尤其李香琴和關菊英的「激戰」，稱得上為句句鏗鏘，「死攞婆」、「阿婆」，見字有聲！

即刻重溫其中一段：

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除了《家好月圓》之後，其實TVB仍然孕育了不少嗌交高手。正如李香琴劇中以「潑婦」自稱，而其它「嗌交王」亦各有特色，例如同劇的米雪則是「自我催眠型」、又或者是黎耀祥的「爆血管型」，不過講到最高章的都要數上《巾幗梟雄之義海豪情》的劉醒（黎耀祥飾），一句「吔屎啦，梁非凡」，到今時今日亦深象深刻。

即刻睇埋其餘幾位TVB「嗌交王」：

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同場加映：家好月圓｜夏雨64歲做男一奪視帝 盤點10套六十歲以上演員擔正劇

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睇睇到底有咩劇由60歲以上資深演員擔綱演出：