驅魔麵館︱孫浩俊驚喜現身　15集預告劇透神秘身份？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-19 13:15

由趙炳圭和金世正記等主演的韓劇《驅魔麵館》熱播，可是卻因原編劇突然下車，畫風突變而令忠實觀眾不滿。不過14集劇情再一次變得緊湊，加上在15集預告中驚喜現身的孫浩俊，似乎又成功喚起劇迷的期待感。

《驅魔麵館》13集因最大惡鬼池清臣自轟，而被劇迷鬧爆極度荒謬，因而讓「驅魔麵館 編劇」的關鍵登上韓國熱搜榜第一名。不過隨着劇集進入尾聲，劇情再次緊張起來，收視終於稍有回升。而15集的預告中可見，見到一眾Counter似乎連成功逃脫的惡鬼白香熙都成功捉拿，只剩下被惡鬼附身的申明輝市長要處理外，驚喜現身的孫浩俊身份亦成謎。

孫浩俊驚喜現身，身份亦成謎外亦令劇迷相當期待。（OCN）

預告中的孫浩俊見到蘇炆後立即問：「怎麼回事？你是驅魔人嗎？」而蘇炆也反問他：「驅魔……你是誰？」由於故事中，只有Counter成員知道互相的存在，因此劇迷都相當好奇孫浩俊是否重津市第6位驅魔人，還是只是知道有驅魔人存在的一般人。在大家都在考究之時，官方卻竟然在預告片標題上大劇透，寫上「Counter VS 惡鬼，最後之戰的序幕！（feat.新驅魔人）」。想知道孫浩俊會否是Counter一員，會否有望出現在第二季，劇迷就要緊貼星期六日Netflix上的播出。

按圖睇15集預告：

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官方的預告片標題大劇透，寫上「（feat.新驅魔人）」。（OCN）

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