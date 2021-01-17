驅魔麵館︱突換編劇改由導演寫劇本　第13集劇情太荒謬令觀眾崩潰

改編自同名漫畫的Netflix熱播劇集《驅魔麵館》（경이로운 소문）自11月開播以來備受好評令收視節節上升，上星期播出第12集收視更飆升至10.581%兼同時刷新OCN電視台戲劇節目的最高收視紀錄。然而，昨晚（16日）播出的最新一集卻因為畫風突變引來不少忠實觀眾不滿，原來是因為編劇突然離開劇組，結果由今集開始改由導演編寫，但卻因為劇情實在太荒謬，令「驅魔麵館 編劇」的關鍵字在凌晨登上熱搜第一名。

《驅魔麵館》由（左起）廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相、金世正主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。光聽劇情簡介似乎有點平淡，也欠奉韓流一線演員來吸引目光，到底《驅魔麵館》憑什麼那麼受歡迎？（劇集海報）

在昨晚播映的第13集中，蘇炆（趙炳圭 飾）和都哈娜（金世正 飾）等驅魔人追逐了12集的「Big Boss」最大惡鬼池清臣（李洪來 飾）變成了「第四級」最高階惡鬼，成為不死之身，正當觀眾看到津津有味觀看眾驅魔人如何與惡鬼決一死戰時，卻突然有個小朋友衝出來以為蘇炆在欺負池清臣而一手推開他讓他無辦法驅魔，結果池清臣找到機會拿槍自轟。觀眾看了13集的最強惡鬼就這樣死去，令不少觀眾大呼無辦法接受，而收視亦回落至9.4%。

最大惡鬼池清臣（李洪來 飾）出場了13集，觀眾很想見到驅魔人將他成功降服。（《驅魔麵館》影片截圖）

卻突然有個小朋友衝出來阻止蘇炆驅魔。（《驅魔麵館》影片截圖）

池清臣找到機會拿槍自轟而死。（《驅魔麵館》影片截圖）

劇集有如此大的轉變是因為劇組意見不合令該劇原來的編劇呂芝娜突然退出，而第13集的劇本改由導演劉善東負責編寫，但劇情實在太荒唐令網民相當崩潰，留言批評導演將劇組和演員的努力前功盡廢：「為什麼要突然換編劇？」、「演員拍攝的時候應該也覺得相當荒唐吧？」、「不能把原編劇找回來嗎？」。「驅魔麵館 編劇」的關鍵字亦在17日凌晨登上熱搜第一名，直至下午仍然在搜尋榜頭10位。據悉，餘下的三集將會加入新編劇負責寫劇本，突然更換編劇另第二季加入不少未知之數，亦無法保證第二季能否延續第一季的成功。

由觀眾坦言自己看完的表情就如趙炳圭一樣。（《驅魔麵館》影片截圖）

《驅魔麵館》於上年11月開播時雖然只有2.7%收視，但播到第6集已經錄得7.654%兼打破《Voice 2》於兩年前創下的OCN韓劇收視紀錄，雖然有漫畫的忠實粉絲指出劇集自從於播完第8集停播一周後已經覺得劇情開始偏離軌道，但劇集去到第12集仍然保持高企的收視兼創下最高10.581%的收視紀錄。

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