張紫語曾捲入細So出軌事件　自爆遭虐打：好可怕好痛彷似置身地獄

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-19 15:30

商台前DJ蘇耀宗（細So）去年被爆背妻偷食，與KOL練美施（Macy）展開一段長達2年半的不倫戀，對方亦已婚且與丈夫育有一子一女。兩人的一段婚外情至去年6月才終，細So的好男人形象頓時盡毀。Macy又爆細So是偷食慣犯，有份參加ViuTV節目《Show Time我主場》的張紫語被傳是「第四者」。張紫語其後發聲明承認跟細So認識多年，但就否認自己是Macy口中的第四者，她和細So並沒有發生性關係。

細So去年被爆背妻偷食。(ig圖片)

張紫語昨晚在IG story突然自爆被一位陳先生打，並post了她的傷勢照片，可見她的雙膝上有不少瘀痕，狀甚恐怖。她留言表示：「我問你點解打女人，你答我係你自己跌親。」之後又表示：「各位請放心，我現在很安全，只是心情需要沉澱一下。頭腦仍然混亂，但憤怒的感覺無比實在。今晚好像發一場惡夢咁，好深刻、好可怕、好痛，彷似置身地獄一樣。幸好執番條命，君子報仇十年不晚。」她於IG story不停刪文貼文，先貼出幅玫瑰花相留言：「所謂承諾」，不久就刪除了，再出post表示：「半夜離開警局之後，腦海仍然浮現着一幕幕瘋狂的畫面，好頭痛好攰了，容許我先休息一下。」又有留言表示：「要醒了，好嘛？」

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