陳自瑤前度黎國輝爆女方經常黑面　梁梓禧直指Yoyo難溝通

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-19 17:00

無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》雖然早於一月十日結束，不過陳自瑤（Yoyo）的一個表情至今仍然是網絡熱話。王浩信當晚奪「最佳男主角」時罕有在台上感謝老婆Yoyo，而台下的Yoyo卻目無表情看着他，疑似「黑面」的表情更被網民截圖再製成一系列的Sticker。曾於二十年前與Yoyo拍拖7年的黎國輝（阿感），都有在其YouTube頻道折解女方「黑面」原因。

王浩信當晚奪「最佳男主角」時罕有在台上感謝老婆Yoyo，而台下的Yoyo卻目無表情看着他。（影片截圖）

阿感與梁梓禧（Roland）昨日（18/1）在YouTube上載以「廿年前度男分析YoYo黑面真相」為題的影片，他們根據自己對Yoyo的認識，從而折解她「黑面」的原因。作為Yoyo二十年前的前度，阿感坦言拍拖7年不時看到她黑面：「我同佢一齊7年，佢Always都黑面，因為佢係處女座，（黑面）都唔係一件好奇怪嘅事。」當時亦認識Yoyo的Roland隨即附和：「我同佢溝通唔到，好怕處女座，佢好處女座。」

之後阿感以前男友身份分析Yoyo當晚為何會有這樣的反應，他說：「我做錯啲咩會令佢咁樣呢？鬧佢屋企人都唔得，要去到好大件事，去到關乎佢個人利益。佢要好有安全感，如果令佢完全失去信心同安全感，或完全失望就有機會咁。」

Roland卻有另一看法，他認為夫妻二人感情一定出現問題，亦相信他們住同一大廈但不同單位的傳聞：「就算幾唔好關係，另一半攞獎，你點都會有少少動容嘅樣，都會係開心。」他又提出另一可能性，指Yoyo是故意露出這個表情引起熱議「炒人氣」，身旁的阿感亦表示同意：「發生喺陳小姐身上係有可能，佢事業心非常之強。」二人仲搞笑話TVB應計劃將Yoyo變成女一，再開拍《宮心計》等類型的劇集。

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