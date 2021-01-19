燕雲台｜劇中竇驍千里奔喪贏歡心　現實賭王離世一樣全程陪伴超蓮

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-19 20:40

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼主演，而男主角是靚仔小生竇驍，觀眾對他認識完全是因為她是何超蓮男友，已故賭王的準女婿，能夠獲得超蓮歡心，竇驍確有過人之處，體貼細心外，去年賭王離世，他從內地回港，一連三日陪伴超蓮出席喪禮，對賭王充滿尊重敬意，而在超蓮喪父的脆弱時期，自然深受感動，比起一味陪超蓮吃喝玩樂，共患難確是更加高招。

劇中竇驍知悉愛人喪父，馬上趕回出席喪禮。（影片截圖）

去年賭王離世，竇驍全程陪伴女友超蓮左右。（資料圖片）

竇驍在《燕雲台》飾演韓德讓，跟劇中唐嫣飾演的蕭燕燕，最終會有情人終成眷屬，而燕燕總攬國家大權，德讓獲得燕燕歡心，未來前途光明，人財兩得。現實中竇驍女友是賭王千金何超蓮，人美學歷高，身家億萬起錶，二人愛得高調，情景跟劇集情節更是神奇地巧合，尤其是燕燕父親思溫宰相將會亡故，德讓遠在大草原，趕回來出席愛人父親喪禮，跟去年竇驍由內地返港出席賭王喪禮，如出一轍。

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賭王何鴻燊去年離世，竇驍在內地返港經隔離14日後，連隨陪伴女友超蓮和三太陳婉珍，一連三日出席賭王喪禮，仿如何家的一份子，超蓮的未來夫婿。當天竇驍穿上黑色西裝，神情哀傷，全程伴著超蓮左右，噓寒問暖，關心之情溢於言表，而超蓮離開靈堂時，被大批傳媒包圍著上車，之後超蓮叫男友坐車頭，竇驍馬上坐到司機旁的位置，沒有半絲不悅神色，非常聽話體貼。竇驍患難見真情，不是一味陪著超蓮去二人世界，成為想入豪門男士的最佳範例。

同場加映何家最美千金超蓮靚相：