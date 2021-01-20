59歲吳毅將2分鐘曬神級演技　「變態狂魔」竟係暖男最愛抄心經

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-01-20 15:23

90年代亞視出身的吳毅將曾因健碩的身形，獲三級片導演垂青，拍過不少三級片外，他當年更憑在1994年的電影《弱殺》中飾演一個強姦弱智人士的「黐線佬」，至令仍令觀眾留下「陰影」，更奠定了他「變態」戲路。現時已淡出香港電視圈轉往內地發展的他依然魅力十足，即使已經59歲但各方面都Keep得相當不錯！

在《弱殺》的演出是令人心寒那種，香港沒幾多個人演到這種水平。（影片截圖）

吳毅將健碩身形多年不變！（吳毅將微博照片）

目前仍在內地積極發展其演藝事業，他更不時在微博和抖音分享自己的生活，他更透露自己閒來無事會抄寫一下心經。另外，在他發布的最新影片中，他完美演繹一名慈父對女兒的關心，但又瞬間對女兒男友面露兇光警告對方：「不能打她。」，之後又流露出對女兒快將出嫁的不捨，情緒交替得相當自然，果然好戲！

點撃睇吳毅將教科級演技，短短2分鐘有4個情緒起伏！

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感情方面，吳毅將曾有過兩段婚姻。他在1996年與前妻離婚後，女兒隨母親生活。他在2003年再次迎娶1984年香港小姐季軍唐麗球（波波），婚後二人非常恩愛，吳毅將亦不時透過微博曬恩愛，最近他就留言：「離家已三個月了，突然又想起老婆包的餛飩。」和「 期望香港疫情快些渡過，可與妻女共渡天倫！」等等。而老婆波波亦曾在接受香港電台《守下留情》對吳毅將讚口不絕，稱他是個有毅力同認真的人。

點撃下圖睇二人恩愛照片！

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