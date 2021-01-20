39歲陳自瑤自言走少女路線　零美顏濾鏡下皺紋暴現反獲網民激讚

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-20 18:32

自從內地社交媒體app 抖音近年極之盛行之後，這個app絕對有助藝人名人開拓內地市場，無綫的一班藝人包括陳自瑤 (Yoyo) 去年亦已加入該平台，透過呢個app同內地的粉絲分享生活點滴和互動等。Yoyo早前因為在無綫的萬千星輝頒獎禮上疑似黑面而成為城中熱話，而她最近拍的抖音短片卻都是面露燦爛笑容。

Yoyo被指黑面。(節目截圖)

日前Yoyo就post了兩段短片，一段是她對住鏡頭開懷大笑，還笑到伸脷，展現出平日難得一見的可愛一面。她留言表示：「太感謝大家的關心！新一年祝大家都身體健康，笑口常開。」該片看來是以原相機拍攝，在沒有美顏濾鏡之下的Yoyo呈現出最真實的靚樣，雖然她笑時可以清楚見到面上的細紋、表情紋、眼紋，以及手紋等顯老特徵，但仍無損她的美貌，網民都紛紛留言激讚她好靚女，而且美得真實又自然，現年39歲的她真是Keep得好好。不過亦有網民留言批評：「巢晒皮了。」

現年39歲的Yoyo真是Keep得好好。(陳自瑤ig)

另一段片是Yoyo的自我介紹，她留言表示：「大家快來重新認識一下我吧。」其中她表示自己是屬於少女類型，好身材是因為天生麗質而非後天努力，性格是幽默風趣加甜美可愛。網民都表示好支持她，又叫她要多拍片給大家看。

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睇Yoyo親自為黑面解畫：

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