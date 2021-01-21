阮兒曾反覆生蛇醫足兩年　至今仍留下疤痕：一年裏面生咗十幾次

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-21 07:30

現年33歲的阮兒（Chloe）在2006年參選港姐後入行，雖然她曾在2012年離巢，但在2014年重返TVB後拍攝了不少劇集，近年在劇集《金宵大廈》及《十八年後的終極告白》中的演出更大獲讚賞，無論是飾演同志舞女莎莎，抑或是一人分飾兩角，阮兒的演出都令人印象深刻。近日阮兒在節目《星光路上》上大談入行以來的心路歷程，更提及曾一年生十幾次蛇的慘痛經歷。

阮兒在2006年參選港姐後入行。（YouTube影片截圖）

阮兒與尹詩沛在劇集《金宵大廈》中分別飾演舞女莎莎同芳芳，兩人之間的一段情令人感動。（IG@yuenyeechloe）

阮兒坦言自己近兩三年來轉變很大，而反覆生蛇更令她險些毀容，更一度陷入人生低潮：「我係一年裏面生咗十幾次蛇，有一期都唔開心嘅，因為生咗喺塊面度，都比較嚴重。」阮兒在接受《香港01》訪問時直言患病期間非常辛苦：「係16、17年嘅事，嗰種感覺係有啲俾火燒嘅感覺，好似灼傷咁，好痕好辛苦。除咗面之外，腰嗰度係最嚴重嘅。反反覆覆主要都係情緒問題，食嘢唔定時啦，嗰陣時我都Keep住拍劇，只不過我會好厚妝，化妝都冚到嘅。」

阮兒在節目《星光路上》中提及反覆生蛇的慘痛經歷。（YouTube影片截圖）

藝人工作不定時壓力又大，免疫力容易變差，黎瑞恩就曾在去年8月於社交平台自爆生蛇，病情反覆。（Facebook@黎瑞恩）

為了醫病，阮兒遍尋名醫，最後花了近兩年才康復：「我睇過十間八間皮膚科醫生，去到最後佢係叫我睇心理專家，覺得我情緒可能唔係咁穩定呀，最後我係打咗支防蛇針，打完之後真係冇再生。」雖然病情有好轉，但就留下了不少疤痕：「啲印褪唔到，18年尾開始打咗好多次Laser，真係做咗年幾兩年先開始減輕咗少少。而家最主要係不停做運動，身體先會好，以前都會節食，但而家減肥只可以係做運動減。我生咗咁多次蛇，身體會sense（感覺）到幾時會變差，好細微嘅signals（跡象）我就會即刻瞓覺，或者食好多supplements（營養補充品）。」

阮兒坦言以前會節食減肥，但現時為了身體着想，她只會透過做運動來健康Keep Fit。（IG@yuenyeechloe）

幸好阮兒在養病期間一直有男友衛志豪（Michael）在身邊陪伴：「我覺得我好唔靚，上唔到妝，但係佢會一路喺我隔離話『唔係呀，你好靚呀』，所以我覺得喺我咁唔靚、咁冇自信嘅時候，佢都會喺我隔離，所以我好感激佢。」雖然Michael比阮兒年長12年，但兩人拍拖三年以來一直好甜蜜，阮兒更曾在IG公開放閃：「多謝你永遠都喺我最冇信心嘅時候俾信心我，多謝你喺我最病嘅時候陪住我，多謝你陪我度過抑鬱困擾嘅難關，多謝你抽時間幫我影咗咁多靚相，多謝你是最好的。」阮兒更笑言家人對Michael非常滿意，希望他們快點拉埋天窗！

阮兒與衛志豪（Michael）拍拖三年以來一直甜蜜。（IG@yuenyeechloe）

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