TVB主席許濤欽點曾志偉做副總經理　王祖藍任首席創意官專攻綜藝

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-21 16:13

曾志偉和王祖藍離開無綫電視（TVB）已經一段時間，期間更傳出過TVB「封殺」曾志偉的消息，但今日（21/1）TVB董事局主席許濤親自撰文宣布兩人即日正式回巢，曾志偉出任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，兼且為TVB培育電視台前幕後的接班人，而王祖藍則出任首席創意官，協助曾志偉在綜藝及資訊娛樂節目內容上的業務發展。

對「升呢」做TVB高層，曾志偉接受傳媒訪問時表示高興：「首先，好榮幸得到TVB行政委員會及主席許濤先生的信任和邀請，可以返到去TVB這個大家庭，一個係我喺電視圈成長的地方，再次與我一班舊同事一齊共事，實在係好開心！更重要的是，TVB明年便踏入55周年的大日子，我好想與觀眾一同繼續分享昔日的歡樂之餘，也希望大家可以攜手向前邁進。與此同時，我亦希望憑藉自己過去在影視界多年的經驗，融合年輕新一代的新思維、新創意，從而培育出更多人才，務求製作更多高質素及多元化節目，將更多歡樂帶畀大家，亦秉承住TVB一貫的精神『全力以赴 做到最好』！」

許濤（左）和李寶安。（資料圖片）

女人俱樂部｜曾志偉罕有做劇集監製 卻有TVB演員比佢更出色?

+ 16 + 16 + 16

而王祖藍回應傳媒時說：「多謝TVB及許濤主席的邀請，非常榮幸！期望盡力做好這個崗位，報答TVB及香港觀眾。我好多謝獎門人（曾志偉），一開始我到內地發展，他給了我很多錦囊，這十年在外面發展得好好，希望為更多TVB新一代藝人打開更大的市場。近年我亦慢慢認識很多新數碼平台的營運手法，例如：直播/電商/AR VR綜藝製作，過程中透過內地工作識到世界不同地方的頂尖製作團隊，包括韓國、美國及日本等，綜藝節目由內容創意到技術都很創新，所以我希望可以帶同這幾年在外面的經驗回饋TVB，加強節目創作及跨平台部份，特別TVB 55週年將至，需要更認真思考及籌備，希望今次回去可以為香港觀眾帶來更多正能量又創新的娛樂。」祖藍又指正準備前期工作，完成手頭上的工作便會盡快回港，期望盡快跟TVB的同事見面。

王祖藍決定人生第一次瞓卧鋪趕返屋企陪老婆 點知結果勁失望！

+ 20 + 20 + 20

曾志偉、王祖藍加盟TVB全文：