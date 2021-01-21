【燕雲台】劉奕君被雪足10年錯過鮮肉期　186cm俊朗兒子鋪路入行

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-21 19:45

無綫熱播的內地劇《燕雲台》，由唐嫣、佘詩曼等人氣女星主演，近日劇情開始白熱化，觸發姊妹反目的導火線，就是父親蕭思溫遇刺身亡，幕後真兇其實是大姊夫太平王，雖然思溫宰相要提早領飯盒，但演出該角色的老戲骨劉奕君，卻贏得不少掌聲，讚他演活了陷於家國兩難的父親角色，最讓人意想不到是劉奕君演藝路，由被讚天才至封殺十年，到終於大器晚成翻紅，相當催淚勵志。

思溫宰相將會中箭身亡，揭開姊妹反目序幕。（影片截圖）

劇中遼國思溫宰相，將三名女兒嫁給三個皇位競爭人選，最後導致女兒們要為家國犧牲，而演出蕭思溫的演員就是被稱萬年奸角的劉奕君，他先後在《琅琊榜》、《偽裝者》飾演Final Boss，獲讚演技出色，最奇怪是他在中年才開始成名，原來他在北京電影學院讀大一時，獲點中拍攝電影《落山風》，卻得罪了當時紅星宋佳，不但被飛出劇組，更被雪足10年，他畢業後在西安電影廠當打雜，之後轉行當上編導，直至26歲重新出發，北漂過上跑龍套的日子。

劉奕君在劇中飾演佘詩曼父親，其實二人只相差5歲。（佘詩曼微博）

+ 7 + 7 + 7

劉奕君在2000年的《生死兄弟情》演出，獲得金鷹獎最佳男演員提名，之後大多演出反派，至《琅琊榜》跟胡歌生死對決，成為他事業高峰。不過劉奕君雖然有不少佳作，始終是過了小鮮肉時期，所以他將演藝夢寄託在23歲兒子劉怡潼身上，囝囝同樣畢業於北京電影學院，跟關曉彤是同班同學，身高186cm，父子成個餅印，已經演出了《鶴唳華亭》及《天雷一部之春花秋月》，星爸鋪橋搭路，劉怡潼星途可謂一帆風順。

同場加映高圓圓學生證件相：