乘風破浪的姐姐2 |容祖兒表演高分 評判：參加這個節目Mani迫妳?

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-22 17:01

去年內地推出的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，有見及此今年再推出第二季。節目就在今（22日）正式登場，30位姐姐整裝待發準備接受初舞台的評核，果不然香港的樂壇天后容祖兒（Joey）沒有令大家失望，唱跳實力俱佳更撼贏內地天后那英，總分獲得 115分排在第二名。

《乘風破浪的姐姐》再推出第二季。（影片截圖）

雖然Joey近年已經將重心轉移內地發展，不過姐姐們似乎對她不太認識。就在剛剛播出的節目中，她走入會場時其實有多位姐姐對她不太熟悉，當大家打完招呼之後亦沒有多閒談，搞到Joey獨自站在一角傻笑，顯得非常尷尬。相反那英一出場姐姐們就興奮不已，不斷上前問候，最後她眼見Joey獨自一人站着好尷尬，於是就邀請對方過來同其他姐姐們熟絡熟絡一些，這樣人才讓Joey同大家打成一片。

除了那英在姐姐群人氣高之外，另一香港代表張栢芝的人氣更高，她一進入會場就成為大家的焦點，多位姐姐上前同她打招呼，而張栢芝亦好識做不斷讚美不同的姐姐，好快同大家打成一片。當然Joey眼見張栢芝同樣是來自香港，亦有上前打招呼，二人還高興表示：「我們在節目裡闖一番事業。」

容祖兒同姐姐們不熟悉。（影片截圖）

張栢芝在姐姐群中人氣好高。（影片截圖）

節目來到第二季，初評舞台的表演亦有所不同。節目要求姐姐們不可對嘴唱一首歌以及跳一段舞。而內地天后那英就是第二位出場表演，在唱歌方面她當然十拿九穩，不過舞蹈方面卻令人看得尷尬，手腳非常不協跳而且力度不夠強，就連她自己跳完後都覺得尷尬，更表示：「我垮了」，最後總分成績奪得108 分 ，排在第５名位置。

那英唱歌絕對沒有問題。（影片截圖）

而Joey就似乎對自己信心十足，在唱歌同跳舞方面非常精彩，她選擇了自己的歌曲《未知》作伴奏，在舞台上熱舞看到大家熱血沸騰，亦令評審們非常滿意。而身為天后Joey願意參加比賽亦令其中一位評審好奇，更質問她是經理人霍汶希迫使她參加還是個人意願呢？Joey就講道：「我媽媽她好喜歡這個節目，然後我就覺得如果能夠在她最喜歡的節目出現，她也會很開心。」更揚言自己一直好嚮往Twins那種組合模式，相信憑她的唱跳實力組團出道應該不成問題。

另外，歌手出身的張栢芝則選唱自己的經典名曲《星語心願》，在歌聲方面看來仍需要努力，事關她的聲音太沙啞，唱歌時不夠力氣唱上去，而且還多次走音，同從前的溫柔聲音大相逕庭。而跳舞方面亦忘記了一些動作，整體來說畫面是漂亮的，但唱跳實力卻一般般。最後她亦只獲得91分排在第27名。

張栢芝唱《星語心願》走音。（影片截圖）

容祖兒目前是最高分。（影片截圖）

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逐格睇容祖兒﹑張栢芝表演: