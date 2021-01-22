張衛健曾向林子博伸援手　自爆靠把口拯救抑鬱少年：佢多次想自殺

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-22 18:00

林子博和范振鋒主持的新城知訊台節目《Bilibala開大喇叭》，昨日（21/1）請來張衛健（Dicky）擔任嘉賓，並以視像通話訪談。林子博在節目一開始便多謝張衛健拍心口支持他開咪：「過去年幾我太太唔舒服、工作轉變，Dicky第一時間留言畀我。Dicky把聲好溫柔，講好多打氣說話，我一畀太太聽佢就喊出嚟，Dicky我一直都好想多謝你。」

林子博和范振鋒主持的新城知訊台節目《Bilibala開大喇叭》。（Facebook/@新城電台）

雖然林子博和張衛健交情不算深，兩人是因為訪問才相識，但張衛健就指自己見到林子博與太太Shirley的新聞，便決定聯絡他們：「只不過係講幾句說話打氣啫，我近年都係咁，覺得應該要做嘅嘢就即刻去做，唔會等。」他又指自己曾開導天主教教友的兒子：「神父畀我電話嗰個教友，佢同我講佢阿仔抑鬱，好多次想自殺，希望我開導佢鼓勵佢。」他指教友兒子傾了一段時間，對方當時也不太相信他是張衛健：「我仲特登拍片證明，後來對方媽媽都話阿仔舒服咗好多。」

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提到張衛健和太太張茜現在各自照顧年邁母親而分隔兩地，身在香港的張衛健還「OK」，因為他們本身都不是糖黐豆類的夫妻：「大家經常都分開一段時間，又一齊一段時間，係奇怪啲，但對我哋嚟講又幾work，切合我哋性格，可能日對夜對會『互嘔』，小別勝新婚囉！」