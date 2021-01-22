伍詠薇直播教護膚自爆冇戴bra bra：你哋唔好咁鹹濕啦！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-22 19:15

伍詠薇素顏兼真空開直播講護膚。(影片截圖)

近來唔少TVB藝人為吸引內地觀眾，抖音、小紅書咩都玩，但伍詠薇就選擇留守FB，而為谷人氣，更將其私人帳戶關關，轉用fans page模式，兼且每兩、三日就開一次直播，都算用心經營。

老公練海棠應該見到伍姑娘有走光危機，所以喺門口細細聲提醒佢。（影片截圖）

日前伍姑娘喺家中直播，並分享護膚心得，為了令效果更明顯，素顏上陣之餘，再加推洗面環節。為了可以邊洗邊與FANS交流，伍姑娘頻頻烏身，身穿V領tee嘅佢雖然內有背心打底，但都充滿走光危機。說時遲那時快，老公練海棠在洗手間外只露出半個頭，並輕輕叫了一聲「老婆」，兩公婆耳語一番後，伍姑娘才解釋表示：「佢驚我走光，我好鍾意走光，走光會唔會多幾百萬人睇？咁我又唔介意喎。」其後她整理衣服時，又說：「係咁㗎啦，喺屋企點會戴bra bra，但盡量唔好睇我啦，你哋唔好咁鹹濕啦。」整個直播過程，伍姑娘分享了不少平日用開的護膚產品，並謂有好嘢就分享，又指自己係半百歲真正中女，而日後又將會做更多不同類型的直播，叫大家記得留意。

伍詠薇話平時喺屋企都唔戴BRA，有時不用工作連頭都幾日唔洗。（影片截圖）

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