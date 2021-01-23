乘風破浪的姐姐2｜杜華指容祖兒似後輩吳宣儀 Mani即刻黑面

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-23 00:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》啟播，參賽姐姐來頭不少，本地代表有樂壇天后容祖兒、張栢芝，內地唱家班有那英、周筆暢等，而祖兒出場不負眾望，總分獲得115分，力壓第2、3位的那英及周筆暢，可是評審之一的杜華，給祖兒高分竟說是因為祖兒樣子有親切感，很似她旗下藝人吳宣儀，根本是抽祖兒水帶起自己公司藝人，連吳宣儀的粉絲也叫杜華收聲不要引戰。

容祖兒上《姐姐2》比賽，初步獲得115分，排名第一位。（影片截圖）

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《乘風破浪的姐姐2》剛播出已經招惹是非，但不是姐姐之間的台前幕後的戰爭，而是評審之一的杜華，對容祖兒的一番評語。節目中祖兒唱完《長大》及以《未知》伴舞，表現出色，獲得現場姐姐如雷掌聲，即場表演的86分之中有24分是成團潛力分(最高25分)，祖兒實力可想而知，再加上姐姐們所給的29分，總共取得115，力壓那英、周筆暢成為第一位。

祖兒跟吳宣儀外貌沒有半點相似。（吳宣儀微博）

之後評審各自給祖兒意見，而杜華給了成團潛力分24分，原因竟然是祖兒外表親切，似她公司的藝人吳宣儀，在旁的霍汶希臉色一沈，笑容消失，當事人祖兒雖然尷尬，仍表現出風度反問「都是實力派嗎？」，杜華繼續宣傳「我家公司都很有實力。」在備戰區中睇比賽的姐姐陳妍希也不禁說「這也是給分的理由」。其實吳宣儀在2016年於韓國出道，18年回國參加選秀節目《創造101》，只是一個半紅不黑的偶像歌手，跟天后祖兒資歷相差十萬八千里，杜華反過來說祖兒似樂壇新人，如此擺明車馬宣傳自家藝人，內地網友覺得杜華這一著有失身份，反而覺得祖兒同Mani有大將之風。

吳宣儀2016年才出道，屬於祖兒後輩。（吳宣儀微博）

下圖有吳宣儀性感美圖：

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同場加映陳曉華泳衣美圖：