港姐亞軍陳楨怡家底厚住二千呎大屋　客廳彈豎琴空間闊落

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-23 07:30

應屆港姐亞軍陳楨怡（Celina）早在初參選時已經憑着175cm高的Model身形而備受關注，雖然參選期間負面新聞不斷，但依然狀態大勇，討論度十足。現年24歲的Celina曾在英國留學，畢業於知名學府倫敦大學學院，有報道指她家境富裕，經常到世界各地旅行，家住銅鑼灣二千幾呎大屋，而Celina亦不時在社交平台分享富貴生活，處處都流露出有錢女的氣息。

陳楨怡（Celina）經常到世界各地旅行。（IG@celina_harto）

Celina經常在IG分享日常生活，除了出入高級場所之外，年紀輕輕更已周遊列國，法國、西班牙、俄羅斯等都遍佈她的足跡。而Celina的著裝亦價值不菲，從她的穿搭照所見，她擁有不少名牌手袋及飾物，包括LV、YSL、Valentino、Gucci及Maison Margiela等，閒時歎下下午茶，行下藝術館，享受上流生活。

Celina有不少名牌手袋及飾物。（IG@celina_harto）

點擊下圖睇富貴生活：

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日前Celina Post出幾張畫油畫的靚相，相中所見她在屋企露台為愛犬Jasper畫畫，露台種了不少綠色植物，在陽光照射下更顯舒適。而Celina亦曾分享不少居家照，她平日會在屋企客廳練豎琴，空間相當闊落，牆上還掛了兩幅中國畫，甚有書卷味，早前同屆港姐冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍及友誼小姐鄺美璇為Celina慶生時，亦見到客廳有一大面雲石牆，牆上的三層層架更放滿水晶擺設，盡顯華麗。