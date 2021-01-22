梁舜燕孫仔阮浩棕殺入《愛．回家》　獲兩大高層加金牌監製護航

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-22 22:15

阮浩棕殺入《愛·回家》，不過暫時只係得一集。（IG圖片)

有「星三代」之稱嘅阮浩棕（Nicholas），嫲嫲乃已故資深女星梁舜燕，父親阮惠源則為前亞洲監製，畢業後未有投身銀行界，反而因報讀了無綫電視藝員訓練班而入行。於2017年離巢北上嘅阮浩棕，去年回流香港並加入邵氏兄弟，早前獲安排出演《愛．回家之開心速遞》，飾演「米剛」追求熊家乖乖女「熊心如」（蘇韻姿飾）。《愛．回家》長播長有，如果阮浩棕成功入組，無疑係好事，不過他接受《香港01》訪問時，就透露暫時只係拍咗一集，未知其角色會否成為固定系列。「好多人都唔知我係咩演員，所以公司畀我試一試，再睇觀眾反應如何，但如果可以做到固定都係好事，畢竟劇集咁受歡迎。」

阮浩棕嫲嫲係故資深女星梁舜燕。(IG圖片)

阮浩棕表示早年北上是因為約滿後，一直考慮自己的出路。「其實係做得開心，但都諗到底應唔應該繼續。當時亦有諗爸爸喺內地工作多年，我係咪可以趁佢仲未退休，帶我見識更多唔同嘅文化呢？」阮浩棕在內地兩年拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁傑探案之天煞孤鸞》等劇集及電影。去年回流香港，他說除了是因為疫情之外，最大原因是無綫監製王心慰（Amy姐）：「因為Amy姐覺得我好適合《我家無難事》嘅一個角色，問我有冇興趣，Amy姐之前作品同成績都係有目共睹，能夠呢個機會係完全唔需要有任何嘅考慮；另外亦都好多謝樂小姐，因為佢簽我去邵氏，最後亦好感謝珍姐，因為佢令我有機會嘗試唔同嘅角色。」

獲監製王心慰姐睇中，回巢拍《我家無難事》，之後緊接《智能愛(AI)人》，阮浩棕表示目前已有其他工作洽談當中。(yuenhochungnicholas@ig圖片)

有監製以及兩大高層「護航」，阮浩棕真係不愁無嘢撈，而為了充實自己，除了買大量演技書籍之外，他有不時向前輩請教。對於「星三代」稱號，阮浩棕表示剛入行時，因為怕影響了嫲嫲的名譽，所以曾經感到壓力，但後來才發現自己想得太多。「原來只要盡力做好本份就可以，希望嫲嫲好快可以喺天上見到我嘅成績。」

阮浩棕與家人同住，加上平時花費不多，所以都唔算太窮，不過佢都希望可以趕快賺大錢供養父母。（yuenhochungnicholas＠ig圖片)

內地劇集《招搖》。(yuenhochungnicholas@ig圖片)

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