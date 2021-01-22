謝安琪遭家傭偷6,000元後報警　梁裕恆批評：冇關心原因等同蝦人

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-22 21:45

為謝安琪（Kay）工作了4年的印傭，在本月11日從Kay的銀包中偷走了6,000元後翌日失蹤，Kay在發現偷竊事件後即時報警，警方隨後找到涉案印傭，起回失款後立即進行拘捕，被判囚六星期。前港男梁裕恆（Flow）不時就娛樂圈時事發表偉論，日前在其社交平台批評Kay沒有人情味。

謝安琪（Kay）遭家傭偷走6,000元後報警。（IG/ @kaytse）

Flow留言說：「一件法律上正確不過的事反映好多嘢。一個貧窮國家嘅女人，上有高堂，下有兒女，離鄉別井嚟香港同你打工，收你4000幾蚊個月，幾乎做足30日，根本就係現代奴隸制度，長期剝削。6000蚊使唔使報警拉人坐監，炒佢魷魚。唔使補錢，一世無得再嚟香港做工人，這懲罰夠啦。做人要懂得施予和感恩，要對低下階層好。拍戲都有，有個阿婆偷麵包，你使唔使拉佢坐監？人哋喺印尼過咩生活，呢啲人做咩慈善都係假，謝姨姨法律上絕對是正確的。」他其後又發文批評Kay沒有關心工人偷錢的背後動機，認為她等同「蝦人」。不過網民表示不認同他的言論，認為偷竊行為不能縱容。

梁裕恆批Kay報警拉工人太趕盡殺絕。（IG@梁裕恆）