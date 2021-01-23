曾志偉回歸TVB做高層改革綜藝　 余詠珊：呢段時間我係做得唔好

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-01-23 11:22

曾志偉前日（21/1）強勢回歸無綫（TVB），出任副總經理兼行政委員會特別顧問，並負責綜藝及資訊娛樂節目，助理總經理（非戲劇製作）余詠珊（Sandy）昨晚到將軍澳電視廣播城出席《big big shop感謝祭》記者會時，亦有回應曾志偉回巢一事。

余詠珊承認自己做得唔夠好。（陳順禎攝）

Sandy接受《香港01》訪問時說：「其實志偉係一個好有經驗，而且好有江湖地位嘅人。志偉其實一路都係我老闆嚟，感覺就好似返去以前咁，感覺又幾好。（會否覺得自己做得唔好，公司先搵志偉返嚟改革？）呢段時間我係做得唔好，咁所以我覺得佢返嚟，我有種如釋重負。因為呢排我都係度諗，點樣先可以做好啲，好似有啲時候覺得好攰，因為同時發生緊好多樣嘢，忙都好似冇辦法將自己嘅嘢做得好啲。當佢願意返嚟幫手，我覺得係一件好事。」

余詠珊直言不怕被公司淘太，認為自己創作狀態仍大勇。（陳順禎攝）

曾志偉回巢，引起很多聯想，Sandy亦大方回應：「我覺自己仲係喺好嘅狀態創作環境度。喺個新媒體度我都係行得最前嗰個製作人嚟，當然，我唔會覺得自己被淘汰嗰個嚟，而係你問我係咪自己做得唔好？我覺得自己係做得唔好，我覺得係可以做得好好多，但我覺得自己仲係喺學習嘅過程。」