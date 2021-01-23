抖音第一美「廈門林志玲」玩輸遊戲關濾鏡　真面目示人震驚網民！

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-23 15:34

在濾鏡盛行的年代，有片都不等於有真相，號稱零加工的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑藉一張巴掌臉加上精緻五官，以及嬌嗲的聲音，被封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。

24歲內地網紅迅猛龍特蕾莎有廈門林志玲之稱（網上圖片）

她近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲，被要求輸了卸妝，不過迅猛龍特蕾莎以待會要繼續直播為由，嬌嗲求情只關美顏濾鏡，最後她輸了，遵守承諾關掉濾鏡，以真面目示人，震驚章魚妹以及一眾網民。

另一網紅章魚妹（右）打着屠龍旗號，想撕開迅猛龍特蕾莎的真面目（影片截圖）

章魚妹表示打着「屠龍」的旗號與迅猛龍特蕾莎玩遊戲，最後迅猛龍特蕾莎玩輸，守諾關掉美顏濾鏡，更將手指放在臉旁，手指沒有歪掉，力證自己以真面目示人，美貌完全沒有變化，號稱「抖音卸妝水」的章魚妹表示自己能分辨出她是否真的有關掉濾鏡，叫她挨近鏡頭讓她檢查，反覆確認之後驚呼：「沒什麼區別啊！」令迅猛龍特蕾莎笑說：「真的嗎？我開超大的，瘦臉大眼那些都開超大的。網民留言：「天！好美！」、「關掉濾鏡也美」、「脾氣好好啊！」

點擊圖片看她關掉濾鏡的真面目：

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