美國CNN前主持人Larry King逝世享年87歲　有5名子女曾離婚8次

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-23 21:50

前CNN talk騷主持人Larry King逝世，早前曾感染新冠肺炎（COVID-19），享年87歲。

Larry King為美國前CNN talk show《Larry King Live》的主持人，節目以訪談及脫口秀為主，起始於1985年6月3日並在2010年12月16日之後停播。該節目訪問過十分多知名人物，長期為 CNN 頻道收視率最高的節目。《Larry King Live》更創下健力士世界紀錄，同一節目、由同一主持人主持、在同一時段播出，歷史最久的紀錄。Larry King的感情生活也相當豐富，曾有過8次結婚及離婚記錄，當中包括和一個前妻離婚後再復合，人生中他共有5名子女。最近一次婚姻也在2010年向法院申請裁決離婚。

Larry King約於三周前因為感染新冠肺炎（COVID-19）而需入院治療，不過消息以及新聞中就並未透露他的死因。他的公司Ora Media於今日（1月23日）於Twitter公布了他的死訊。據美聯社報導指，較早時候Larry King已搬出重症病房。Larry King養子也於2019年因心臟病發去世，而他的女兒查亞（Chaia）亦在相隔數週後死於肺癌。發出的聲明中，表示葬禮安排將於日後公布，其表示Larry King的家人希望低調進行。

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