2020 APAN︱BTS、TWICE等全缺席勁冷清　靠金鍾國全昭旻撐場

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-24 21:48

第七屆《2020 APAN Music Awards》（下稱2020 APAN）今晚（24日）舉行，只有姜丹尼爾、河成雲和Wei等幾組歌手出席，人氣組合BTS防彈少年團、TWICE、IZ*ONE和GOT7等只有通過影片現身，場面相當冷清，金鍾國和全昭旻則擔任今晚主持。

全昭旻擔任今晚主持人。（newsen）

不過對比昨日「Star Awards」紅地氈，今天現場明顯相對冷清，BTS防彈少年團、GOT7和NCT 127等高人氣男團都不見影，就連女團也一組都沒有出現，只有主持全昭旻和歌手HYNN作為女生代表現身。由於昨天不少劇迷已被大會騙倒，全晚也等不到玄彬和孫藝珍同台，因此粉絲擔心花真金白銀買線上門票，郤看不見偶像親自出席領獎。

只有WEi和A.C.E兩團男團行紅地氈。（newsen）

按圖睇今天紅地氈現場：

+ 8 + 8 + 8

TWICE獲頒TOP10獎，只有通過影片後粉絲道謝。（APAN）

IZ*ONE亦沒有親自現身到場，不少粉絲大叫可惜。 （APAN）

大獎方面，今年當然順利由BTS防彈少年團獲得，可是組合不但未有親身到場，亦未有拍片講得獎感受，相信粉絲略為失望；而「年度歌曲」、「年度專輯」和「年度藝人」則分別由MONSTA X、TWICE和NCT 127奪得。不過講到今晚大贏家，必定是勇奪包括「最佳表演」等5獎的姜丹尼爾，再一次認證他國際級的高人氣！

姜丹尼爾全晚獲得5個獎項。（APAN）