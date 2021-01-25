湯怡曾半年無工開　如何慳出首期買800萬維景灣畔?

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-25 16:30

湯怡甚少用名牌，出現喺身上嘅名牌基本上都係贊助。(yuenkaka＠IG圖片)

湯怡於07年因參加《美女廚房》而被英皇睇，簽約成為旗下藝人，但可惜星運平平，甚至曾經歷過大半年空窗期，手停口停呆在家中。所以當她在2008年宣布成功買入調景嶺維景灣畔時，身邊嘅同事甚而連屋企人十分驚訝，湯怡其後拍片介紹新居時，透露自己努力工作之餘，亦有投資習慣，並謂會把部分資金轉作人民幣定期，收取利息，此外亦每月抽出部分金額交予母親代為管理、投資，購買藍籌股作長綫收息。

以800萬購入2房2廳單位，不時於家中玩煮飯仔，又慳埋唔少。(yuenkaka＠IG圖片)

另外，向有慳妹之稱嘅佢，入行至今一直視買樓為目標，所以慳得幾多就幾多，例如認為養車好唔抵，所以出入搭公共交通、買餸回家下廚、少去旅行。而有別於一般女星，喺湯怡嘅社交平台，亦甚少出現曬名牌PO，平時最大消耗都係整蛋糕、麵包，或者行山同玩狗，全部都唔算高消費，可見她入行12年成功置業，真係全靠應慳則慳。

湯怡曾於年宵市場擺攤檔，推出最拿手曲奇餅，製成禮盒發售。之後索性拍片教整餅／蛋糕，搵嚟唔同嘅藝人合作，都係收入來源之一。(影片截圖)

點擊睇湯怡介紹自己屋企