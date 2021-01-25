李香琴設靈｜「御用小人物」羅青浩拍片追思　年前曾傳因癌病逝

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-25 18:00

影視界德高望重的李香琴（琴姐）於2021年1月4日離世，享年88歲。琴姐的家人今日（25/01）為她在紅磡世界殯儀館設靈，明日出殯，。琴姐的追思會，由汪明荃、余子明致悼念詞，琴姐女兒蕭紫筠亦會分享母親的生前點滴，各方好友都有出席為琴姐作最後的道別，但可惜因為新冠肺炎疫情影響，不少琴姐生前好友以及契仔契女都未能如期返港送別。

羅清浩與身在泰國的製作人楊紹鴻特別製作紀念特輯，悼念李香琴（琴姐）。（YouTube截圖）

因為前藝人羅清浩未能到港，所以就與身在泰國的製作人楊紹鴻特別製作紀念特輯，並在YouTube播出。他們也邀請了米雪、夏雨、黃淑儀、陶大宇、石修、吳浣儀、苑瓊丹、李龍基、梁思浩、樓南光、張國強、黑妹李麗霞、尹天照、甄志強、曾偉明、林韋辰、丁凡和蔣文端等18位演藝人拍片悼念李香琴（琴姐）。

李香琴演技相當精湛。（電視畫面）

其實羅清浩為前亞洲電視藝員，原名羅振彪，在80年代中期才改名為羅青浩，90時代初由無綫轉往亞視發展。在不少周星馳早期的電影中都能看到他的身影，例如《最佳女婿》中飾演開計程車拉張敏的司機以及《師兄撞鬼》中飾演帶住黑色眼鏡的天堂法官。羅清浩本人在8，90年代也十分活躍，也參演過《點解阿sir係隻鬼》、《僵屍道長II》和《穆桂英》等亞洲電視劇集，直至1990年《海瑞鬥嚴嵩》後，就淡出了幕前，久未公開露面，2018年更一度傳出死訊，不過當時的好友劉玉翠就貼出分照代為否認。

羅清浩在8，90年代是大家都熟悉的演員。（網上圖片）

片中羅清浩說：「琴姐無論歌、影、視或者粵劇舞台都稱得上係一位殿堂級人物，相信好多人都懷念佢，包括你同我。」而且在亞洲年代，羅清浩與李香琴也時常有合作，在《流氓大亨》飾演她的兒子，關係非常要好。他也說：「不同角色或不同組數，即使同佢未必有對手戲，但合作之多係數極都數唔晒，飯堂或化妝間成日見到佢。」

羅清浩已經近60歲，雖然頭髮已白，但精神相當好。（YouTube截圖）

談及李香琴的為人，他說：「其實喺我心目中唔會用藝人嚟形容琴姐，佢已經係娛樂圈、演藝圈名人堂嘅堂主，嗰時聽到要同佢合作會好驚。同一位重量級演員合作，會唔會畀前輩咩咩（鬧）呢？當我出現問題，相處落嚟，琴姐當我朋友咁傾偈，畀好多意見我。琴姐嘅離開，對娛樂圈、後輩絕對係一大損失。」