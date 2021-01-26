昆凌IG又「誤發」有關侯佩岑動態？　瞬間刪除照樣被網民秒速截圖

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-26 19:32

現年27歲的昆凌與台灣歌王周杰倫結婚6年育有兩名小孩，一家四口生活美滿，二人亦不時在網上大曬恩愛、幸福，令不少人網友羨慕。

二人結婚多年，不時都在社交網站曬恩愛。（IG：hannah_quinlivan）

近日昆凌正忙於宣傳新電影《叱咤風雲》，在她IG限時動態不斷發布有關電影的宣傳動態，不過在眾多限時動態中卻出現一則侯佩岑代言廣告的照片，雖然事後昆凌很快刪除，但已經被網友截圖放在上網討論，網友懷疑昆凌故意。

眾所周知侯佩岑是周杰倫的前女友，而昆凌亦不是第一次「不小心」，第一次的是在去年10月時候被發現上傳過侯佩岑貼過的彩虹照，然後被大家指她「偷圖」，當時引起不少風波，事後昆凌解釋：「這是一張建商傳給我們的照片，我們當時就在信義聯勤，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多」，還Tag了老公周杰倫，「好險不是 ＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了，哈哈哈。」周杰倫這麼愛老婆，亦發文護妻「這其實是蠻白痴的新聞」，當時大家都很關心侯佩岑的反應，她出席活動被問及此事，大方表示：「美圖共賞嘛！」

呢個IG限時動態係車後面會見到侯佩岑半個頭。（IG：hannah_quinlivan）

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