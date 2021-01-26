全民造星｜關嘉敏被指派綠帽　親解與CY、Gordon轇轕：大家誤會晒

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-26 19:05

女子組合BINGO隊長關嘉敏（Carman），最近被指與同公司的男子組合BOP天堂鳥成員葉灝基（Gordon）發展地下情逾一年，但因為參加ViuTV節目《全民造星III》而與同隊的陳澤言（CY）擦出愛火，搞到「被戴帽」的Gordon要向Carman攤牌，兩人最後不歡而散。

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今日（26/1），Carman接受《香港01》訪問時便否認與Gordon拍拖：「之前係同Gordon拍過網絡電影，變咗類似熒幕情侶咁，套戲的確令我哋多咗合作機會，多咗廣告商搵我哋合作，公司亦係咁樣包裝我哋，所以大家先誤會晒。（你兩個之間有冇人誤會咗先？）梗係冇啦！」

Gordon（前排右）最近被指與「大埔Lulu」董嘉儀（前排左）撻着，但他接受傳媒訪問時卻否認戀情。（Instagram/@gordon2ok）

Carman又稱外界完全誤會了她與CY的關係：「都係朋友關係，我同佢都少見面，大家都忙，《造星》嗰班又少咗出嚟玩。（其實係你追佢定佢追你？）冇追呢個字呀！不過我同佢嘅關係係大家都會傾下心事，佢未算好正式入娛樂圈，佢見到我出道4年都好多嘢想知、想問，佢唔係淨係問我一個嘅，不過係大家都算傾得埋、傾得可以直白啲。（冇可能發展？）遲啲再諗啦！」