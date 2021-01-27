鄭爽代孕風波︱手寫合同開15項條件　要求張恒付4,317萬港元找數

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-27 02:00

內地一線女星鄭爽近日被爆出與前男友張恒找孕母生仔，分手後意圖墮胎棄養，事後不但遭網民聲討，更慘被內地當局點名封殺。

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕，引發軒然大波。（影片截圖）

鄭爽代孕風波︱與張恒因錢銀問題擘面 麥玲玲一早批中有桃花劫

事件發展至今，鄭父曾代女出面道歉，稱當日他們是一時衝動才說出棄養，實際上並無此意。惟張父昨日（26/1）爆出鄭爽在2019年的手寫合同，內容是鄭爽與張恒的錢銀糾紛、以及如何處理孩子一事，鄭爽更私下對男方開了15項條件。

2018.9.26，鄭爽首次曬同張恆合照。（網絡圖片）

合同內容中，張恒需付鄭爽3,600萬元人民幣（約4,317萬港元），其中包括欠款、取卵精神損失費以及房租等。其中又提到兩人寶寶需詳細的合同說明及簽署，美國迎接寶寶除男方需支付費用外，其餘各自處理；不得以孩子理由糾纏女方，或將其作為威脅；以及合同內容不得公開等等。

點擊看合同內容：

據知，張恒於去年1月要求鄭爽放過孩子，並願意答應上述15項條件，同時又稱：「我很愛你，但你的秘密，我有極限。」似乎在警告鄭爽不要再刺激自己。

點擊看對話截圖：

張父接受訪問時稱，鄭爽拒絕與張恒一方聯絡，亦不願談及一對子女，更認為鄭爽已經封鎖張恒。他又指，鄭爽曾直接聯絡代孕機構，意圖讓張恒同意送養子女，但代孕機構以電郵聯絡張恒及鄭爽，確認雙方均同意才可進行送養手續。

同場加映：內地廣電局封殺藝人唔止鄭爽范冰冰 湯唯到韓國發展仲有前途