林心如爆4歲囡囡勁恨要細佬妹　自嘲高齡產婦：年齡離有點遠

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-27 22:30

林心如27號迎來45歲生日，日前出席八大、愛奇藝、衛視《她們創業的那些鳥事》在八大電視台外牆的視覺地標揭幕記者會，並切蛋糕提前慶生，許願新戲收視開紅盤。被眾人起哄如果收視好，3位戲外都已當媽的女主角包括她和陳意涵、簡嫚書要「再生一個」，她坦言女兒想要弟弟或妹妹，但自己「有點矛盾」：「我都已經高齡產婦了！」

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林心如透露，4歲的女兒在家都只能跟兔公仔玩煮飯仔，每日都說：「我好想要有一個真的Baby。」想讓媽媽再生個細佬或者阿妹給她當玩伴，林心如妙回：「不要著急，妳以後長大就會有了，妳現在還不夠大。」笑說讓女兒以後自己生。她坦言看女兒在家都是跟大人相處、一個人玩有點孤單，但又覺得自己現在再生，小孩跟自己的年齡「離有點遠」。

至於生日將如何度過？林心如笑說，前幾個月接連幫老公霍建華和女兒慶祝生日，輪到自己時已經沒有力氣搞Party了，尤其幫女兒慶生最累，笑說：「又不是有酒喝酒好。」還要找場地、魔術師、邀請女兒的同學；不過霍建華已經訂了餐廳，要林心如「人來就好」，她笑說還不知道老公會不會準備驚喜。

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林心如前一日的另一套劇《華燈初上》才剛煞科，一鬆懈下來就立刻感冒了，透露一早完全失聲，也不敢跟女兒太近距離接觸。去年一整年林心如幾乎都在工作，女兒每日都叫她「不要去上班」，令她很不捨，雖然有老公當「神隊友」，一手包辦照顧及接送女兒上下課，但她今年上半年希望好好休息、陪伴家人。

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