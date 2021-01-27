張致恒借錢唔還　債主IG公開追數：一毫子都冇還過我

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-27 17:09

張致恒（Steven）自從2019年突然宣布結婚，而對象非公開的女友而是粉絲雯雯，兼夾雙喜臨門之後一直事非不斷，更經常成為媒體和討論區的話題人物，今日（27/1）Steven又再次成為熱話，被債主兼好友馮鎵瀠（Naomi）在IG點名揭「借錢唔還」，更力數對方罪項。

馮鎵瀠（Naomi）與Steven是好友，亦是其債主。（IG@naomifky）

Naomi今日在限時動態上先表示自己很缺錢，繼而呼籲自己的「債仔」還錢，其後更點名張致恒，並寫道：「你係唔係諗住唔還錢？你講過分期還？年半有多，一毫子都無還過我，之後重unfollow我ig」。據知，Steven自從負面新聞纏身之後工作量大減被逼轉行賺錢養家，同時又欠下一身街數，除了Naomi之外，還有關智斌、鄭希怡以及林盛斌（阿Bob）等債主，涉及6位數字的款項。而近日又有報道指Steven在負債纍纍的情況下仍然聘用外傭、買新電器、住靚屋卻未有還錢，因此激嬲債主Naomi連開幾Post公開追債。

睇睇Naomi追債Post以及其它IG靚相：

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而新聞報道出街兼被公開追債之後，Steven亦自動「上水」，在IG解釋自己的種種「惡行」，表示自己在疫情之下多次被解僱，而且入不敷支：「我喺度要同所有借過錢俾我嘅朋友道歉，一直以來我都還唔到錢俾你地真係對唔住，喺嚟緊嘅日子我一定會盡力去工作還錢俾你地！」另一方面，他又解釋「買電器」其實是用積分「換電器」、「工人」其實是兩年前已經一直聘用至今，至於住靚屋是因為要養狗：「要照顧一個家庭壓力非常之大，我亦都好努力去重新做人，只係希望大家可以俾啲機會我同埋俾啲時間我，我一定唔會再令到大家失望！」

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張致恒全文如下：

「早喺一年多前因為自己做錯嘅事而令到自己嘅工作完全停頓，喺嗰陣時完全冇收入，迫於無奈下問咗好多朋友借錢，亦都好感恩有好多朋友出手相助先捱得過一段時間，我亦都試過搵過好多工做過好多唔同嘅行業，因為疫情影響底下被炒過好多次，我有努力工作搵錢希望可以支撐到屋企之餘仲可以還到錢俾朋友，但係而家嘅路實在太難行，工作完嘅收入都唔夠屋企開支，想淨少少錢還俾朋友都唔得，令到有好多朋友都好唔開心，我喺度要同所有借過錢俾我嘅朋友道歉，一直以來我都還唔到錢俾你地真係對唔住，喺嚟緊嘅日子我一定會盡力去工作還錢俾你地！

我想回應一下新聞所講嘅嘢，工人係兩年前已經請嘅，我老婆所講嘅電器都係用電話儲落嚟嘅積分換嘅，兩個仔着嘅都唔係名牌，再加上好多佢哋嘅玩具同埋衣服好多都係佢哋阿婆同埋一啲朋友買來送俾佢哋嘅，至於點解唔搬返觀塘住，係因為阿爸阿媽嗰度係屋村，而我哋有三隻狗，屋村唔俾養狗，老婆養呢三隻狗都已經五年以上，所以如果要搬返去住就唔可以繼續養佢哋，所以先搵咗村屋住！

要照顧一個家庭壓力非常之大，我亦都好努力去重新做人，只係希望大家可以俾啲機會我同埋俾啲時間我，我一定唔會再令到大家失望！」

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